Putin'den Libya için İdlib uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Libya'yla ilgili uyarıda bulundu.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini söyleyen Putin, bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rus lider, Libya'da durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek Moskova'nın bu ülkede savaşan tarafların ateşkes ilan etmesini ve sorunların siyasi çözümü için görüşmelere başlamasını istediğini söyledi.

Libya'da biri ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde, diğeri ise başkent Trablus'ta olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libya Ulusal Ordusu adlı askeri güçlerin komutanı Halife Hafter ile ittifak hâlinde olan Tobruk hükümetinin uluslararası alandaki en büyük müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olarak biliniyor. Tobruk yönetiminin, Rusya ile Fransa'dan da diplomatik ve askeri destek aldığına inanılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası kamuoyunun büyük bölümü tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye, Katar ve belli oranda da İtalya'nın desteğini alıyor.