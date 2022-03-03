Putin'den Macron'a: "Sonuna Kadar Gideceğiz"

PARİS- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin Macron'a, "Askeri ya da diplomatik yolla, Rusya'nın, Ukrayna'daki milliyetçilere karşı mücadelesi sürecek" dedi.

Elysee kaynakları, Macron'un Putin'in saldırıyı durduracağı konusunda "son derece kötümser" olduğunu ve "Putin'in sonuna kadar gitmekte çok kararlı olduğunu tespit ettiğini" dile getirdi. Putin, Kiev ile pazarlıklara "yeni şartların eklenebileceği" uyarısında bulundu.

VOA Türkçe'nin Elysee kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Çarşamba akşamı ulusa seslenerek "Rusya saldırıya uğramadı, saldırgandır. Ukrayna'nın Naziler tarafından yönetildiği sözleri yalandır" sözlerine öfkelenen Putin, Macron'u arayarak, tepkisini dile getirdi. İki lider, yaklaşık bir buçuk saat telefonda görüştü.

Elysee kaynaklarına göre, birbilerine ilk isimleri ile hitap etmeye devam eden iki lider arasında "karşılıklı saygı çerçevesinde ancak içerikte gergin ve zor" bir konuşma geçti.

Putin, Rusya'nın "Ukrayna'daki milliyetçilere karşı mücadelesinin" süreceğini, Ukrayna'nın Nazilerden arındıralacağını, bugün olanlarda Batı'nın sorumluluğunun büyük olduğunu belirterek, "Askeri operasyonlarımız her durumda sürecek. Ukrayna Naziler gibi savaş suçu işliyor. Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsızlaştırılması şartından taviz vermeyeceğiz. Ve askeri yolla ya da başka türlü Rusya her durumda Ukrayna'daki taleplerini elde edecek. Eğer Ukrayna bunu diplomatik yoldan kabul etmezse, sorun askeri yoldan çözülecek. Askeri operasyonlar Rusya'nın istediği hızda devam ediyor ve bunları sonuna kadar götürmekte kararlıyız" diye konuştu.

Macron'dan Putin'e: "Hikaye anlatıyorsun"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Rus lidere "çok ciddi bir hata yaptığını, Ukrayna'nın bir Nazi rejimi olmadığını, kendisine bahane bulmak için hikaye anlattığını" söyledi.

Macron Putin'e, "Bana anlattıkların doğru değil. Kendi kendine hikayeler anlatıyorsun, her halükarda bir bahane arıyorsun. Söylediklerin gerçekle bağdaşmıyor. Bu anlattıkların, devam eden askeri operasyonları haklı çıkarmıyor ve ülkenin çok uzun bir süre tecrit edileceği, zayıflayacağı ve yaptırımlar altında kalacağı gerçeğini değiştirmiyor. Ülkeni yalnızlaştıran ve zayıflatan adımlar atıyorsun. Eğer istenirse mutlaka başka bir yol bulunur. Ukrayna'nın statüsü yalnızca Rusya'nın belirlediği formatta konuşulamaz" dedi.

Putin: "Yeni talepler eklerim"

Putin, böyle giderse Rusya'nın "Kiev'le ilgili müzakere talep listesine yenilerini ekleyeceğini" de dile getirdi. Macron da buna, böyle giderse batının ek yaptırımlar getirebileceği karşılığını verdi. Kaynaklar, Macron'un görüşmeden sonra son derece kötümser olduğunu belirterek, "En kötüsünün henüz yaşanmadığını, Putin'in çok kararlı olduğunu, Rusya'nın sonuna kadar gideceğini gördüğünü" aktardı.

Zelenski: "Kafamıza silah dayanarak müzakere ediliyor"

Macron, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Zelenski Macron'a, "Putin'in tavrı karşısında şaşırmadığını, Ukrayna'nın da direnmeye devam edeceğini" dile getirdi. Zelenski'nin "Kafanıza silah dayanarak müzakere yapmanız mümkün değil. Ama Ukrayna diyaloğa her zaman açık" dediği dile getirildi.

Macron ve Putin sivillerin güvenliği için insani koridor açılması konusunda görüş birliğine vardı. Diplomatik kaynaklar, Putin ve Macron'un diyaloğa devam edeceğini vurguladı.

