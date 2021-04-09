Putin'den Montrö Sözleşmesi vurgusu

Açıklamada, Putin’in Erdoğan’a, Montrö Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus liderin Erdoğan'a Montrö Sözleşmesi'nin hükümleri doğrultusunda belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladığını belirtti. Açıklamaya göre görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna krizi ile Suriye ve Libya'daki durum ele alındı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda da söz konusu görüşmede, "Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı" bildirildi.

Türkiye görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgiler vermezken Kremlin'in açıklamasında Putin'in, Erdoğan'ın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne dair fikirlerini paylaştığı ve bu konuda 2015 yılında imzalanan Minsk anlaşmalarının "alternatifsiz bir dayanak" olduğunu söylediği belirtildi. Moskova'nın bakış açısına göre Ukrayna bir yandan Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerinden kaçarken, bir yandan da Donbass bölgesinde durumu kızıştıracak provokatif eylemlerde bulunuyor.