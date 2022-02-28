HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin’den nükleer silahların hazır olması emri

Putin’den nükleer silahların hazır olması emri

27.02.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ülkenin nükleer güçlerinin alarmda olması emrini verdi. Putin buna gerekçe olarak NATO güçlerinden gelen ‘saldırgan’ açıklamaları gösterdi. Amerika’dan bu açıklamaya tepki gecikmedi. Putin’in emri Rus nükleer silahlarının ateşlenmeye hazır hale getirilmesi anlamına geliyor.

Putin’den nükleer silahların hazır olması emri

Putin, üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmede Batılı ülkelerin sadece ekonomik olarak dostça olmayan hareketlerde bulunmadığını, NATO’nun önde gelen üyelerinin Rusya’ya yönelik saldırganca açıklamalar yaptığını belirtti.

Putin’in açıklamasına Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’den tepki geldi.

Greenfield, açıklamanın Putin’in bu savaşı tırmandırmaya devam ettiğini gösterdiğini ve bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Greenfield bu açıklamayı CBS televizyonuna yaptı.

Putin daha önce de Ukrayna’daki savaşa müdahil olan herhangi bir ülkeye sert karşılık verileceğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Zelenskiy aldığı kararı duyurduDünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Zelenskiy aldığı kararı duyurdu
Putin'in 'süpersonik' tehdidi ses getirdi! Dünyada ilk sıradaPutin'in 'süpersonik' tehdidi ses getirdi! Dünyada ilk sırada
Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyorTarih verildi! İstanbul'a kar geliyor
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

İlginizi Çekebilir

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.