Putin’den nükleer silahların hazır olması emri

Putin, üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmede Batılı ülkelerin sadece ekonomik olarak dostça olmayan hareketlerde bulunmadığını, NATO’nun önde gelen üyelerinin Rusya’ya yönelik saldırganca açıklamalar yaptığını belirtti.

Putin’in açıklamasına Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’den tepki geldi.

Greenfield, açıklamanın Putin’in bu savaşı tırmandırmaya devam ettiğini gösterdiğini ve bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Greenfield bu açıklamayı CBS televizyonuna yaptı.

Putin daha önce de Ukrayna’daki savaşa müdahil olan herhangi bir ülkeye sert karşılık verileceğini belirtmişti.

