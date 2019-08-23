Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesinden de ABD'yi sorumlu tuttu.ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından ilk kez uzun menzilli füze denemesi yapmasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sert tepki geldi. Orduya uygun bir yanıt için gerekli hazırlıkları yapması yönünde talimat veren Putin, Rusya'nın öncelikle ABD'den gelebilecek tehdidi analiz etmesi ve ardından kapsamlı önlemler alması gerektiğini söyledi.

Başkent Moskova'da Rus Güvenlik Konyesi'nin Cuma günkü toplantısında konuşan Putin, kapsamlı önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. ABD'nin füze denemesi yapmasının, INF'nin sona ermesinden ABD'nin sorumlu olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.

Putin, füze denemesinin ayrıca ABD'nin dünyanın çeşitli yerlerine yasaklı silahları konuşlandırma niyetinde olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Putin, ABD'nin yeni füzelerini yerleştirmek istediği Asya Pasifik bölgesinin, Rusya'nın temel çıkarlarına coğrafi olarak yakın olduğuna da dikkat çekti.