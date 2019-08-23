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Putin'den Orduya Talimat

23.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Rusya Lideri Vladimir Putin, Amerika’nın gerçekleştirdiği füze denemesi ardından ordu ve ilgili kurumlara gerekli tedbirlerin ve karşılık için hazırlıkların yapılması talimatı verdi

Putin'den Orduya Talimat

Rusya Lideri Vladimir Putin, Amerika’nın gerçekleştirdiği füze denemesi ardından ordu ve ilgili kurumlara gerekli tedbirlerin ve karşılık için hazırlıkların yapılması talimatı verdi.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Amerika’nın Rusya’nın çıkarlarını ve sınırlarını etkileyecek nitelikteki Amerika’nın füze denemeleri karşısında kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Putin ayrıca “Bildiğiniz üzere bir asla yıkıcı ve maliyetli silahlanma savaşına karışmak istemedik ve bunun parçası olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ameirka Savunma bakanlığı Pentagon, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 500 km’den fazla menzile sahip bir füze denemesini 18 Ağustoa tarihinde California yakınlarındaki San Nicolas Adası’nda gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Bu Amerika’nın INF olarak bilinen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesinden sonra gerçekleştirdiği ilk füze denemesi oldu.

Amerika, 1987 yılında Rusya’yla imzalanan anlaşmadan Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek 2 Ağustos tarihi itibariyle çekilmişti.

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