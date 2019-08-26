HABER

Putin'den Rus ekonomisi için "ilave çözüm" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Ekonomideki büyümenin tatmin edici seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor”

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin tatmin edici seviyede büyümediğini belirterek, “Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor. Enflasyondaki olumlu seyir ve maaşlardaki artışa rağmen, halkın reel gelirleri yavaş yükseliyor ve bu durum endişe verici.” dedi.

Putin, başkent Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ekonomisindeki büyümenin olumlu oranda ilerlediğini belirten Putin, “Ancak genel olarak baktığımızda ekonomideki büyümenin tatmin edici seviyede olduğunu söyleyemeyiz.” dedi.

Ülke ekonomisine ilişkin yeni çözümlerin gerektiğine işaret eden Putin, “Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor.” diye konuştu.

Enflasyonun ise hedeflenen seviyeye yaklaştığını belirten Putin, “Enflasyon şu anda yüzde 4,5 seviyesinde ve kademeli bir şekilde hedefe yaklaşıyor. Ancak enflasyondaki olumlu seyir ve maaşlardaki artışa rağmen, halkın reel gelirleri yavaş yükseliyor ve bu durum endişe verici.” şeklinde konuştu.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 0,7 büyümüştü.

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Güngören'de karısı tarafından öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıGüngören'de karısı tarafından öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan gence lüks cip çarptıBeylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan gence lüks cip çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi putin Rusya

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.