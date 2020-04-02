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Putin'den Ruslara bir ay ücretli izin

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi'den bu yana geçerli olan ücretli izin uygulamasının Nisan sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Putin'den Ruslara bir ay ücretli izin

Putin, "İnsanların sağlığı gibi gelirlerini korumaları da önemli" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Pazartesi günü ülke çapında ilan edilen ücretli iznin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Temel ihtiyaçlar açısından önem taşıyan kilit sanayi kollarıyla eczane ve marketler ise açık kalacak.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen önlem kapsamında Ruslar Pazartesi'den beri işe gitmiyor, ücret ödemeleri ise devam ediyor. Putin televizyondan yaptığı açıklamada, her vatandaşın maaşını almaya devam etmesinin önemini vurgulayarak "Halkın sağlığını korumanın yanında insanların gelirlerinin korunması ve işsizlikte bir tırmanışı engellemek de önemli" diye konuştu.

"Tehdit sürüyor"

Federal ve yerel düzlemde alınan önlemlere rağmen salgının gidişini tersine çevirmenin mümkün olmadığını belirten Putin, Rusya'da ve dünyada salgının zirve noktasına henüz ulaşılmadığı ve tehdidin sürdüğü uyarısında bulundu.

Yerel yetkililerin objektif durum değerlendirmesi temelinde insanların güvenliği için gerekli engellemeler konusunda kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirten Putin, federal düzlemde de ek önlemler alınacağını ve durumda iyileşme kaydedilmesi halinde ücretli izin süresinin kısaltılabileceğini kaydetti.

Rusya'da şu ana kadar teyitli 3 bin 548 koronavirüs vakası bulunuyor. Virüs nedeniyle resmi verilere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

AFP,AP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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