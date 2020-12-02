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Putin’den Rusya’da Toplu Aşılama Talimatı

02.12.2020 19:46 | Son Güncelleme:
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Putin’den Rusya’da Toplu Aşılama Talimatı

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Corona virüsüne karşı gönüllülere toplu aşılamaların gelecek hafta başlatılması talimatı verdi. Rusya’da halen 100 binden fazla kişiye aşı yapıldı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, yetkililere Corona virüsüne karşı gönüllülere toplu aşılamaların gelecek hafta başlatılması talimatı verdi.

Putin, Rusya'nın gelecek birkaç gün içinde 2 milyon doz aşı üreteceğini söyledi. Rusya, geçen ay yaptığı açıklamada, ara sonuçlara göre Sputnik V aşısının, Corona virüsüne karşı korumada yüzde 92 etkili olduğunu açıklamıştı.

Başbakan Golikova’ya talimat

Putin, Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova ile konuşmasında, "Bu konuda hemfikir olalım; gelecek hafta toplu aşılamaya başlayacaksınız. Şimdiden işe koyulalım" dedi. Golikova, geniş çaplı aşılamanın gönüllülük esasına göre Aralık ayında başlayabileceğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko da bugün, 100 binden fazla kişinin aşılanmış olduğunu açıkladı.

Rusya’da vakalardaki artış 27 Kasım'da zirveye ulaştıktan sonra bugün bildirilen 25 bin 345 yeni vaka ile yavaşlamışa benziyor. Ülke, salgının ikinci dalgası sırasında, belirlenmiş bölgelerde sınırlamaları tercih ederek, halkı evlere kapatacak tecrit uygulamalarından uzak durdu.

Rusya pandemide dördüncü sırada

Rusya kayda geçen 2 milyon 347 bin 400’den fazla vaka ile dünya genelinde ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından en fazla vakaya sahip dördüncü ülke. Moskova, pandeminin başlangıcından bu yana Corona virüsüne bağlı 41.053 can kaybı bildirdi.

Kremlin, aşı için ilk sırada Ruslar’ın olduğuna dair daha önce güvence vermişti. Moskova bir yandan da diğer ülkelerle tedarik anlaşmaları için görüşüyordu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Mutlak öncelik Ruslar’dır. Rusya içinde halihazırda geliştirilmekte olan aşı üretimi, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak" diye konuştu.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Çarşamba günü 3.684 yeni enfeksiyon bildiren St. Petersburg'daki yetkililer, vakalardaki artışla mücadele için kentte barların ve restoranların 30 Aralık'tan 3 Ocak'a kadar kapatılması emri verdi.

30 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında yeni yıl tatili süresince 5 milyondan fazla insanın yaşadığı şehirde müzeler, tiyatrolar ve konser salonları halka kapalı olacak.

Interfax haber ajansı da başkent Moskova'da 6’ncı sınıftan 11’inci sınıfa kadar tüm ortaokul çocuklarının salgın nedeniyle yıl sonuna kadar uzaktan öğrenime devam edeceklerini duyurdu. Ajans haberi, Moskova Belediye Başkanlığı’na dayandırdı.

Ekim'de getirilen yüz yüze eğitim kısıtlamasının 6 Aralık'ta sona ermesi bekleniyordu.

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