Putin’den Senato’da Yargılanacak Trump’a Destek

Putin, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da üyelerin ‘uydurma’ nedenlerle kendi başkanlarını görevden almasını olası bulmadığını söyledi.

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve Başkan Trump yönetiminin Rusya’yla seçimler öncesinde gizli anlaşma yaptığı iddiaları özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen bir soruşturmayla ele alınmıştı. İki yıl süren soruşturmada Rusya’yla gizli işbirliği olduğuna dair delil bulunamamıştı.

Putin, bu hamlenin Demokratlar’ın Trump’la savaşının uzantısı olduğu, 2016 seçimlerini kaybeden Demokrat Parti’nin başka yöntemlerle sonuç almaya çalıştığı görüşünü dile getirdi.

Trump hakkındaki suçlamaların “uydurma” olduğunu söyleyen Putin, ABD Senatosu’nun Trump’ı görevden alacak gibi görünmediği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD siyasi tarihinde görevden alınması talebiyle Senato’da yargılanacak üçüncü başkan olacak.

Trump hakkındaki suçlamalar Ukrayna Cumhurbaşaknı Volodimir Zelenski’den siyasi rakibi Joe Biden ve oğlunu soruşturmasını ayrıca 2016 seçimlerine müdahale edenin Rusya değil Ukrayna olduğuna dair iddiaların soruşturulmasını talep ettiği telefon konuşmasının ortaya çıkmasının ardından yapılmıştı. İstihbarat çevreleri 2016 seçimlerine müdahale edenin Rusya olduğuna dair yeterli delil olduğu görüşünde.

Senato’da gelecek ay yapılacak yargılamada Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olması nedeniyle Trump’ın aklanması bekleniyor.

Putin, Rusya’nın yeni bir START anlaşmasına da hazır olduğunu kaydetti.

Putin daha önce de ülkesinin ABD ile yürürlükte bulunan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (New START) herhangi bir koşul ve müzakere olmaksızın uzatmaya hazır olduğunu söylemişti.

2010’da imzalanan ve Washington’la Moskova’nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran antlaşmanın süresi 2021’de dolacak.

Başkan Trump, ABD ve Rusya arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) Şubat ayında fesh etme kararı almıştı. New START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte kalan son büyük anlaşma olma özelliğini taşıyor.

