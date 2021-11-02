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Putin'den "SİHA'lara hız verin" talimatı

02.11.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Putin, SİHA geliştirme ve üretim çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Putin'den "SİHA'lara hız verin" talimatı

Türk SİHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlılarına karşı kullanılması Moskova'da rahatsızlık yaratmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun insansız hava araçları (İHA) envanterinin geliştirilmesi çabalarına hız verilmesini istedi.

Rus Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerle bir araya gelen Putin, Rus ordusunun halihazırda 2 bini aşkın insansız hava aracına sahip olduğunu belirterek "Bu konuda daha fazla çalışılması gerekiyor. Özellikle de yapay zeka ve son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kullanılması yoluyla" diye konuştu.

"Suriye'de püskürtmeyi öğrendik"

Putin, İHA'ların son dönemdeki çatışmalarda etkinliklerini kanıtladıklarını ve Rusya'nın "Suriye'deki terörist İHA saldırıları" dahil olmak üzere İHA'ların kullanımına karşı savunma becerileri geliştirdiğini ifade ederek "Bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu etkin bir şekilde yapıyoruz" dedi.

İHA geliştirme programı, Rusya'nın son yıllarda ileri teknoloji donanımıyla askeri gücünü artırma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Silah donanımlı İHA'lara SİHA deniyor.

Temmuz ayında görünmez özelliğe sahip, uçuş sırasında İHA taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip Sukhoi Checkmate savaş uçağını kamuoyuna tanıtan Rusya, sesten beş kat hızlı uçabilen ve takibi çok zor olan hipersonik füzelerde dünyada lider konumuna sahip.

Türkiye ve İsrail rekabeti

İHA üretiminde son yıllarda büyük atılım yapan Türkiye ve İsrail, eski Sovyetler Birliği ülkelerine önemli ihracat gerçekleştiriyor. Türk İHA'ları geçen yıl Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı zaferinde de belirleyici rol oynamıştı.

Ukrayna'nın geçen hafta ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı Türkiye'den satın aldığı TB2 Bayraktar SİHA'larını kullandığını açıklaması Moskova'da rahatsızlık yaratmıştı.

AFP/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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