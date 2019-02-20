Putin’den ‘Silahlanma Yarışı’ Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosuna hitaben yaptığı yıllık konuşmasında, ABD ile ilişkiler konusunda sert mesajlar verdi. Amerika’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekilmesine atfen, “silahlanma yarışını ilk başlatan ülkenin Rusya olmayacağını ancak Amerika’nın Avrupa’da füze sistemi konuşlandırması halinde anında karşılık verileceğini” söyledi. Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Amerika ile Soğuk Savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı (INF) askıya alma kararı konusunda çatışmacı olmayacağını, Rusya’nın bu karara cevaben füze konuşlandırmak için ilk adımı atmayacağını söyledi. Ancak olası bir silahlanma yarışı konusunda bugüne kadarki en sert açıklamalarını yapan Putin, Amerika’nın yeni füze sistemi konuşlandırması halinde Rusya’nın kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtti. Putin, Amerikalı siyasetçilere de bir adım atmadan önce riskleri hesap etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Putin, “Bu işin nasıl sonuçlanmasını istedikleri konusunda düşünmek onların hakkı. İyi bir muhasebe yapabiliyorlar mı? Yapıyorlarsa geliştirdiğimiz silah sistemlerinin hızını ve menzilini hesap etsinler” diye konuştu. Putin’in bu sözleri parlamentoda yoğun alkış aldı.

Putin, “Rusya, sadece bize yönelik doğrudan tehdidin geldiği topraklarda değil aynı zamanda karar verme merkezlerinin bulunduğu topraklarda da kullanılabilecek türden silahları üretmek ve yerleştirmek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı. Rus lider, “Komuta merkezlerine ulaşma süreleri dahil olmak üzere taktik ve teknik özellikleriyle bu silahlar Rusya’ya yöneltilecek olan tehditlere karşılık gelecektir” sözleriyle de gözdağı verdi. Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in sözleri 1962 yılında Sovyetler Birliği’nin Amerika’nın Türkiye’de füze sistemi yerleştirmesine karşılık Küba’ya balistik füze konuşlandırdığı ve dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren gerilimi başlatan Küba Füze Krizi’ni akıllara getirdi. Putin, Amerika’nın Avrupa’da yeni füze sistemi yerleştirme hamlesinin Amerikan füzelerinin Moskova’ya ulaşma süresini 10-12 dakika kısaltacağını söyledi, bunu da ciddi bir tehdit olarak niteledi. Şu anda Amerika’yı hedef alabilen karadan fırlatılabilen Rus füzeleri Rusya topraklarında konuşlu. Bu nedenle Amerika’da yerleşimin olduğu bölgelere bu füzelerin ulaşma süresi Avrupa’da konuşlu Amerikan füzelerin ulaşma süresinden daha uzun.

Putin teknik olarak Rusya’nın daha kısa bir sürede hedefi vurabilecek bir füze sistemi konuşlandıracağına değinmedi. Olası seçenekler arasında Amerika topraklarına yakın bir müttefikin topraklarına füze yerleştirilmesi, daha hızlı füzelerin denizaltılarda konuşlandırılması ya da Moskova’nın geliştirme aşamasında olduğunu söylediği hipersonik silahlardan birinin kullanılması bulunuyor. Putin parlamento hitabı sırasında Poseidon adlı nükleer saldırı kapasiteli ve denizaltında giden drone taşıyabilen denizaltının önümüzdeki bahar aylarında faaliyete geçeceğini söyledi. Putin aynı zamanda Tsirkon adı verilen ve başarılı bir şekilde geliştirilen yeni bir hipersonik füzeden de söz etti. Rus haberi ajansı RIA’nın aktardığına göre, Rusya devlet televizyonu Çarşamba günü Poseidon’un ilk kez test edildiği görüntüleri yayınladı. Washington, Rusya’nın antlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek bu ay başında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını, Rusya’nın ihlallere son vermemesi halinde de antlaşmadan tamamen çekileceğini açıklamıştı. Amerika bu kararla yeni füze geliştirme imkanının da önünü açmıştı.