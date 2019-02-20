HABER

Putin’den ‘Silahlanma Yarışı’ Uyarısı

20.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin silahlanma yarışını ilk başlatan ülkenin Rusya olmayacağını ancak Amerika’nın Avrupa’da füze sistemi konuşlandırması halinde anında karşılık verileceğini söyledi

Putin’den ‘Silahlanma Yarışı’ Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosuna hitaben yaptığı yıllık konuşmasında, ABD ile ilişkiler konusunda sert mesajlar verdi. Amerika’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekilmesine atfen, “silahlanma yarışını ilk başlatan ülkenin Rusya olmayacağını ancak Amerika’nın Avrupa’da füze sistemi konuşlandırması halinde anında karşılık verileceğini” söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Amerika ile Soğuk Savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı (INF) askıya alma kararı konusunda çatışmacı olmayacağını, Rusya’nın bu karara cevaben füze konuşlandırmak için ilk adımı atmayacağını söyledi.

Ancak olası bir silahlanma yarışı konusunda bugüne kadarki en sert açıklamalarını yapan Putin, Amerika’nın yeni füze sistemi konuşlandırması halinde Rusya’nın kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtti. Putin, Amerikalı siyasetçilere de bir adım atmadan önce riskleri hesap etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Putin, “Bu işin nasıl sonuçlanmasını istedikleri konusunda düşünmek onların hakkı. İyi bir muhasebe yapabiliyorlar mı? Yapıyorlarsa geliştirdiğimiz silah sistemlerinin hızını ve menzilini hesap etsinler” diye konuştu. Putin’in bu sözleri parlamentoda yoğun alkış aldı.

Putin, “Rusya, sadece bize yönelik doğrudan tehdidin geldiği topraklarda değil aynı zamanda karar verme merkezlerinin bulunduğu topraklarda da kullanılabilecek türden silahları üretmek ve yerleştirmek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Rus lider, “Komuta merkezlerine ulaşma süreleri dahil olmak üzere taktik ve teknik özellikleriyle bu silahlar Rusya’ya yöneltilecek olan tehditlere karşılık gelecektir” sözleriyle de gözdağı verdi.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in sözleri 1962 yılında Sovyetler Birliği’nin Amerika’nın Türkiye’de füze sistemi yerleştirmesine karşılık Küba’ya balistik füze konuşlandırdığı ve dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren gerilimi başlatan Küba Füze Krizi’ni akıllara getirdi.

Putin, Amerika’nın Avrupa’da yeni füze sistemi yerleştirme hamlesinin Amerikan füzelerinin Moskova’ya ulaşma süresini 10-12 dakika kısaltacağını söyledi, bunu da ciddi bir tehdit olarak niteledi.

Şu anda Amerika’yı hedef alabilen karadan fırlatılabilen Rus füzeleri Rusya topraklarında konuşlu. Bu nedenle Amerika’da yerleşimin olduğu bölgelere bu füzelerin ulaşma süresi Avrupa’da konuşlu Amerikan füzelerin ulaşma süresinden daha uzun.

Putin teknik olarak Rusya’nın daha kısa bir sürede hedefi vurabilecek bir füze sistemi konuşlandıracağına değinmedi. Olası seçenekler arasında Amerika topraklarına yakın bir müttefikin topraklarına füze yerleştirilmesi, daha hızlı füzelerin denizaltılarda konuşlandırılması ya da Moskova’nın geliştirme aşamasında olduğunu söylediği hipersonik silahlardan birinin kullanılması bulunuyor.

Putin parlamento hitabı sırasında Poseidon adlı nükleer saldırı kapasiteli ve denizaltında giden drone taşıyabilen denizaltının önümüzdeki bahar aylarında faaliyete geçeceğini söyledi. Putin aynı zamanda Tsirkon adı verilen ve başarılı bir şekilde geliştirilen yeni bir hipersonik füzeden de söz etti.

Rus haberi ajansı RIA’nın aktardığına göre, Rusya devlet televizyonu Çarşamba günü Poseidon’un ilk kez test edildiği görüntüleri yayınladı.

Washington, Rusya’nın antlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek bu ay başında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını, Rusya’nın ihlallere son vermemesi halinde de antlaşmadan tamamen çekileceğini açıklamıştı. Amerika bu kararla yeni füze geliştirme imkanının da önünü açmıştı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması her iki tarafın da Avrupa’da kısa ve orta menzilli kara füzeleri konuşlandırmasını yasaklıyordu. Söz konusu antlaşmanın yürürlükten kalkması Washington ve Moskova arasında yeni bir silahlanma yarışının başlaması olasılığını gündeme getiriyor.

Putin, Amerika’nın antlaşmayı askıya almasına karşılık Rusya’nın Washington’a aynı şekilde karşılık verip antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya alacağını söyledi.

Ancak zaman zaman Rusya’nın Batı ile yaşadığı gerilimde tonu sertleştirmek için düşmanca söylem kullanan Rus lider Putin gerginliği yükseltmedi.

Putin, yeni füze sistemi yerleştirme planı açıklamadı. Yeni sistemler için paranın mevcut bütçe ödeneklerinden gelmesi gerektiğini belirten Rus lider böyle bir adım ilk olarak Washington’dan gelmedikçe Moskova’nın Avrupa’da yeni füze sistemi konuşlandırmayacağını söyledi.

Putin Amerika’nın gerilimi tırmandırması halinde kendisinin de isteksiz de olsa gerilimi tırmandırmaya hazır olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Rusya’nın böyle bir netice için de hazırlıklı olmasını sağlamak için aktif şekilde silah ve füze sistemi geliştirmeye devam ettiğinin mesajını verdi.

Rus lider Amerika ile iyi ilişkiler istediğini ancak gerekirse de savunma amaçlı karşılık vermeye de hazır olduğunun altını çizdi.

Putin “Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz ve bu planları bize yönelik tehditler somutlaştığında anında uygulamaya geçireceğiz” diye konuştu.

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
20 Şubat Amerikan Basınından Özetler20 Şubat Amerikan Basınından Özetler
Microsoft: ‘Avrupa’daki Sivil Toplum Örgütleri Siber Saldırı Altında’Microsoft: ‘Avrupa’daki Sivil Toplum Örgütleri Siber Saldırı Altında’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Rüzgar sayesinde yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Sokak köpeğini öldüresiye yumruklayan bu adam aranıyor

Sokak köpeğini öldüresiye yumrukladı!

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

Mega deprem için tarih verildi: Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.