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Putin'den Silahsızlanma Anlaşması START'ın Süresini Uzatma Teklifi

16.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya ve Amerika'nın Şubat ayında süresi dolacak olan yeni START silahsızlanma anlaşmasının süresini en az bir yıllığına koşulsuz olarak uzatmasını teklif etti

Putin'den Silahsızlanma Anlaşması START'ın Süresini Uzatma Teklifi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya ve Amerika'nın Şubat ayında süresi dolacak olan yeni START silahsızlanma anlaşmasının süresini en az bir yıllığına koşulsuz olarak uzatmasını teklif etti.

2010 yılında imzalanan yeni START yani Stratejik Silah Azaltma Anlaşması, Rusya ve Amerika'nın mevzilendirebileceği nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağı sayısına kısıtlama getiriyor.

Anlaşmanın süresinin uzatılmaması, Amerika ve Rusya'nın stratejik nükleer silahlarının ve bu silahların kullanılacağı sistemlerin mevzilendirilmesi üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması anlamına geliyor. Böyle bir durum, Soğuk Savaş sonrası silahlanma yarışını körükleyebilir, Moskova ve Washington arasındaki gerginlikleri tırmandırabilir.

Rusya Güvenlik Konseyi'nin videokonferans yöntemiyle yapılan ve devlet televizyonunda yayınlanan toplantısında konuşan Putin, START anlaşmasının şimdiye kadar etkili bir biçimde işlediğini, bu işleyişin durmasının ”son derece üzücü” olacağını belirtti.

Putin, ”Bu çerçevede, meselelerin tüm parametreleri üzerinde anlamlı müzakerelerin yürütülebilmesi için mevcut anlaşmanın süresini herhangi bir şarta bağlı olmadan en az bir yıl uzatmayı teklif ediyorum” dedi.

Rusya ve silah kontrolu anlaşmasına Çin'in de dahil edilmesi çağrısında bulunan Amerika, birkaç ay süren görüşmelere rağmen anlaşmanın süresini uzatma konusunda görüş ayrılığına düştü.

Moskova'dan Çarşamba günü gelen açıklamada Amerika'nın iki tarafın prensipte anlaşmaya vardığı yönündeki bildirisi reddedildi.

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