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Putin'den "Soçi mutabakatı"na övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Soçi mutabakatı, bölgede kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor”

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile varılan Soçi mutabakatını, “çok iyi” bir anlaşma olarak niteleyerek, “Soçi mutabakatı sayesinde bölgede kan dökülmesi önlendi. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” dedi.

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin, Suriye’de yasadışı bir şekilde bulunduğunu belirten Putin, “ABD, Suriye’de bulunarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal ediyor.” diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına da değinen Putin, “Bu, bölgede kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib İRAN putin Rusya Suriye Türkiye

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