Putin’den stadyum mitingi: Ukrayna’da üstün geleceğiz

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda hazırlanan sahnede konuşan Putin, Rus bayrakları sallayan ve “Rusya, Rusya, Rusya” şeklinde sloganlar atan on binlerce kişiye Kremlin’in Ukrayna’daki tüm hedefleri başaracağı taahhüdünde bulundu.

“Nazizm’in olmadığı bir dünya için” ve “başkanımız için” gibi sloganlarla süslenen sahnedeki konuşmasında 69 yaşındaki Putin, “Ne yapmamız, nasıl yapmamız ve bunu ne kadar bedel ödeyerek yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tüm planlarımızı kesinlikle başaracağız” diye konuştu.

Mitingdeki pankartların çoğuna, Rus güçlerin Ukrayna’daki savaşlarında kullandığı “Z” sembolünün iliştirildiği gözlendi.

Balıkçı yaka bir kazak ve mont giyen Putin, Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak adlandırdığı Ukrayna’daki operasyonda savaşan askerlerin Rusya’nın birliğini gösterdiğini söyledi.

Putin, “Omuz omuza vererek birbirlerine yardım ediyor ve destek oluyorlar. İhtiyaç olduğunda vücutlarını siper edip birbirlerine kardeş gibi destek oluyorlar. Uzun zamandır böylesi bir birliğe sahip olmamıştık” ifadesini kullandı.

Rusya liderinin konuşması devam ederken devlet televizyonu yayını kısa süreliğine kesti ve ekranda daha önceden kaydı yapılan milliyetçi marşlar çalınmaya başladı ancak daha sonra Putin’in konuşmasına geri dönüldü.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, kesintinin sunucudaki teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklamasını yaptı.

Sunucuyla alakalı sorunun bu ani ve nadir yaşanan kesintiye nasıl şekilde sebep olduğu henüz net değil.

Putin, Ukrayna’da operasyonun gerekli olduğunun altını çizdi ve bunun nedeni olarak da “ABD’nin bu ülkeyi Rusya’yı tehdit etmek için kullanmasını” gösterdi. Rusya lideri, Rusya’nın, Ukrayna’da “soykırıma” uğrayan Rusça konuşan kesimleri koruması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ise varoluş savaşı verdiğini belirtiyor ve Putin’in soykırım iddialarını saçmalık olarak nitelendiriyor. Batı da, Rusya’yı bölmek istediği iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtiyor.

Putin’in konuşmasından önce, 2018 Dünya Kupası’nda bazı maçların oynandığı stadyumda Rus milli marşının yanında “Made in U.S.S.R.” gibi modern pop şarkıları da çaldı.

Putin’in favori Rus grubu Lyube, savaş, fedakarlık ve Rusya için savaşanların onuruyla ilgili vatansever şarkılar söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın “bir barda tüm kararları vermek isteyen şerif gibi davranan ABD’nin domine ettiği bir dünya düzenini” asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Putin, 18’ıncı yüzyılda yaşamış Rus donanma komutanı Fyodor Uşakov’a atıfta bulunarak, “Bu fırtınaların Rusya’ya zafer getireceğini söylemişti. O dönem öyle olmuştu, şimdi de öyle oluyor ve gelecekte de öyle olacak” diye konuştu.

