Putin’den Suriye Anlaşmazlığına Rağmen Türkiye Ziyareti

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü iki ülke arasında inşa edilen Türk Akımı doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul’a gitti. Rusya ve NATO üyesi Türkiye arasındaki enerji işbirliği, ilişkilerdeki artan yakınlaşmanın önemli temellerinden biri durumunda. Putin’in İstanbul ziyareti sırasında liderlerin Suriye ve Libya gibi konularda yaşadıkları görüş ayrılıklarına değinmeleri bekleniyor.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı ile Rus doğalgazının İstanbul’a taşınması öngörülüyor.

Türkiye Rusya’nın enerji kaynakları için hem pazar hem de transit ülke konumunda. Uzmanlara göre enerji, ikili ilişkileri geliştirecek en temel işbirliği alanı.

Enerji uzmanı ve eski büyükelçi Mithat Rende, enerji işbirliğinin Türkiye ve Rusya ilişkilerinde takvimin en üst sırasında yer aldığını söylüyor. Rende’ye göre Türkiye petrol ya da doğalgaz zengini olmadığı ve bu kaynakların temin edilmesinde dışa bağımlı olduğu için bu işbirliği Ankara açısından büyük önem taşıyor.

Ancak Türkiye Şam rejimine bağlı Rusya destekli güçlerin İdlib operasyonu nedeniyle Suriye’den gelen yeni bir mülteci akınıyla karşı karşıyayken, Rusya’yla ikili ilişkilerdeki gerilim de zaman zaman tırmanıyor.