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Putin'den Suriye Gölgesinde Suudi Arabistan Ziyareti

14.10.2019 22:53 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 12 yıl aradan sonra Suudi Arabistan’a ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor. İlişkiler Rusya’nın Suriye’deki askeri kazanımları, Moskova’nın Riyad’ın bölgesel rakipleriyle güçlü bağları ve enerji alanında işbirliği nedeniyle ivme kazanmış durumda

Putin'den Suriye Gölgesinde Suudi Arabistan Ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Riyad’da Suudi Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen Putin ve Kral Selman, bölgesel güvenlik ve istikrar için ikili ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Taraflar enerji, petrokimya, ulaşım ve yapay zeka alanlarında da 10’dan fazla mutabakat bildirisine imza attı.

Moskova 2015’te Suriye’ye asker göndererek Ortadoğu’da gücünü arttırmaya başlamış, iç savaşta İran’la birlikte Beşar Esat’ın yanında yer almıştı. Suudi Arabistan ise muhaliflere destek vermişti.

Rusya ayrıca bölgede tarihi rekabet halinde olan Sünni Suudi Arabistan’la da Şii İran’la da ilişkilerini güçlendirdi. Son dönemde Basra Körfezi’nde petrol tankerlerine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan ve ABD, İran’ı sorumlu tutuyordu. Geçen ay da Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine saldırı düzenlenmiş ve İran suçlanmıştı. Moskova ise İran’a yönelik suçlamaları desteklemiyor.

Ancak Putin, Aramco saldırısından sonra Riyad’a Rus hava savunma sistemlerini almasını bir kez daha önermişti. Putin, bugünkü ziyaretinin öncesinde de Riyad ile Tahran arasında gerilimin azaltılmasında olumlu bir rol oynayabileceği mesajı vermişti.

Ancak Suudi Arabistan’ın uzun süredir kafa yorduğu S-400 sistemlerini satın almaya yönelik bir girişimi, ABD’de rahatsızlık yaratabilir. Zira Washington, Suudi Arabistan’a ek hava savunma sistemleri ve 3 bin asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi dahil birçok insan hakları meselesinde Riyad’a yaptırım çağrılarına direnmişti. Trump böyle bir hamlenin sadece Rusya ve Çin’e yarayacağını savunmuştu.

Putin ile Veliaht Prens arasındaki görüşmelerde Suriye ve Yemen’deki çatışmaların yanı sıra enerji konusu da gündeme geldi. Prens Muhammed bin Selman, enerji alanında Rus-Suudi işbirliğinin istikrara katkısı olacağını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC dışında olan Rusya, örgütün başını çeken Suudi Arabistan’la üretimi kısıtlayarak ham petrol fiyatlarını destekleme amaçlı ‘OPEC Plus’ın oluşumunda yer almıştı.

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, Suudi Arabistan’ın ithalatla ilgili kısıtlamaları geçen Ağustos ayında yumuşatması sonrası, Ortadoğu piyasalarında ilerleme sağlamıştı.

Putin’in ziyareti kapsamında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Suudi Arabistan Tarım ve Hayvancılık Yatırım Şirketi de Rusya’nın tarım sektöründeki projelerine yatırım araştırmaları için anlaşma imzaladı.

Vladimir Putin yarın da Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek.

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