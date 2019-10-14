Putin'den Suriye Gölgesinde Suudi Arabistan Ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Riyad’da Suudi Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen Putin ve Kral Selman, bölgesel güvenlik ve istikrar için ikili ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Taraflar enerji, petrokimya, ulaşım ve yapay zeka alanlarında da 10’dan fazla mutabakat bildirisine imza attı.

Moskova 2015’te Suriye’ye asker göndererek Ortadoğu’da gücünü arttırmaya başlamış, iç savaşta İran’la birlikte Beşar Esat’ın yanında yer almıştı. Suudi Arabistan ise muhaliflere destek vermişti.

Rusya ayrıca bölgede tarihi rekabet halinde olan Sünni Suudi Arabistan’la da Şii İran’la da ilişkilerini güçlendirdi. Son dönemde Basra Körfezi’nde petrol tankerlerine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan ve ABD, İran’ı sorumlu tutuyordu. Geçen ay da Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine saldırı düzenlenmiş ve İran suçlanmıştı. Moskova ise İran’a yönelik suçlamaları desteklemiyor.

Ancak Putin, Aramco saldırısından sonra Riyad’a Rus hava savunma sistemlerini almasını bir kez daha önermişti. Putin, bugünkü ziyaretinin öncesinde de Riyad ile Tahran arasında gerilimin azaltılmasında olumlu bir rol oynayabileceği mesajı vermişti.