HABER

Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş birliği" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim" - "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz"

SOÇİ (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katedildiğini belirterek, "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim." dedi.

Putin, bugün Soçi'de düzenlecek Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde Türkiye ile yapılan heyetlerarası görüşmede konuştu.

Suriye krizinin çözümü için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Putin, "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile birlikte ve bugün yapacağımız üçlü zirvede, Suriye'de taraflar arasındaki diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılacağı Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı için bugün Soçi'yi ziyaret ediyor.

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Büyükorhan’da kapanan yollar açıldıBüyükorhan’da kapanan yollar açıldı
Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyorKapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
putin Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan 'tecavüz marşı' davasında karar

Maç sonu çalan 'tecavüz marşı' davasında karar

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.