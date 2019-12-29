HABER
  4. Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 20:08 | Son Güncelleme

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Rusya'da terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalanmasına imkan veren istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya'da terör saldırılarını önlemeye yardımcı olan, özel servis yoluyla iletilen bilgi için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, iki liderin terörle mücadelede iş birliğine devam etme noktasında mutabık kaldığı vurgulandı.

- FSB'den terör saldırısı açıklaması

İki liderin telefon görüşmesinin hemen ardından, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı kutlamalarında St. Petersburg şehrinde kalabalığın yoğunlaşacağı yerlerde terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, St. Petersburg'da terör saldırısı yapılacağına yönelik bilginin Rusya'ya ABD tarafından iletildiğinin altı çizildi.

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölüGiresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına devrildiAlkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Kahreden olay! 5 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Şişli'de trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.