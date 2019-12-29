Putin'den Trump'a teşekkür!

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Başkan Donald Trump’a Rusya topraklarında terör eylemlerinin önlenmesinde yardımcı olan istihbarat nedeniyle teşekkür etti.

Putin ve Trump Pazar günü telefonda görüştü.

Görüşmeyle ilgili açıklama Kremlin’den geldi.

Kremlin söz konusu bilginin istihbarat servisleri aracılığıyla geldiğini belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Rus medyası St Petersburg kentinde saldırı hazırlığının ortaya çıkarıldığını haber vermişti.

Tass haber ajansı iki Rus vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.

Rus istihbarat servisi FSB’ye göre kalabalık bir alanda saldırı planlanıyordu.

Trump’ın Beyaz Saray’da göreve başlamasından bu yana iki lider zaman zaman telefonda görüşüyorlar. Trump ve Putin genel olarak Suriye, nükleer anlaşmalar, Kuzey Kore ve ticaret konularında görüşüyor.

Aralık 2017’de Putin Trump’a Amerika istihbarat servislerinin uyarısı nedeniyle teşekkür etmişti.

Söz konusu uyarıyla yine St Peterburg’da bir saldırının önlendiği belirtiliyor.

