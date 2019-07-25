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Putin’den Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını içeren kararnameyi imzaladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname, Türk vatandaşlarına uygulanan vize ve ekonomik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Putin’den Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını içeren kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname, Türk vatandaşlarına uygulanan vize ve ekonomik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını öngörüyor. Kremlin basın servisinden yayınlanan ve Putin’in imzasını taşıyan kararnameye göre, Rusya Bakanlar Kurulu’na vize ve kısıtlamaların kaldırılması için çalışma başlatılması talimatı verildi. Yakın zamanda Rus hükümetinin bakanlar kurulu üyeleri Türk vatandaşlarına uygulanan kısıtlama konusunda çalışma başlatacak ve çalışma sonucunda kısıtlamalar resmen kaldırılacak.

Putin’den Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması talimatı

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