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Putin'den Türkiye ile güçlü ilişkilere övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini belirterek, “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor." dedi.

Putin, başkent Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Kremlin Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile hızla gelişen ikili ilişkilere işaret eden Putin, “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor." diye konuştu.

Suriye gibi hassas konularda da Rusya ve Türkiye’nin gösterdiği çabayı öven Putin, “Ayrıca İran, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD’nin de katkılarıyla da ciddi bir şekilde Suriye meselesinin çözümüne yaklaşabildik.” dedi.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin’e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu:

“Sizleri en yakın zamanda Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul’da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir."

Türk ve Rus yetkililer açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçerken, toplantıda Rusya'yı temsilen Putin'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akar Fidan Kremlin putin

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