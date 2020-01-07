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  4. Putin’den Türkiye öncesinde Şam’a sürpriz ziyaret

Putin’den Türkiye öncesinde Şam’a sürpriz ziyaret

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Rusya lideri Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Şam’a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Putin’den Türkiye öncesinde Şam’a sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye temasları öncesinde Şam’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam’da Rus birliklerinin ana karargâhında yapılan toplantıda Suriye'deki Rus birliklerinin komutanının Putin ve Esad'a brifing verdiğini, liderlerin ayrıca Rus askerlerinin Noel’ini kutladığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da yaptığı açıklamada, Şam’daki toplantıda iki lidere Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki duruma dair askeri raporların sunulduğunu belirtti. Peskov’un açıklamasına göre Putin Esad ile görüşmesinde "Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün tadilatında muazzam mesafe kaydedildiğini" belirtti.

"Karargâha otomobille gitti"

Putin’in karargâha Şam içinden otomobille gittiğine dikkat çeken Peskov, "Putin Şam sokaklarına barışın nasıl geri geldiğinin işaretlerinin çıplak gözle görülebildiğini söyledi" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in çeşitli başka noktalara da ziyarette bulunacağını belirtti, ancak ayrıntı vermedi.

Putin, Rus ordusunun Esad rejimine destek için 2015 yılında konuşlandığı Suriye’yi en son 2017 yılında ziyaret etmiş, Lazkiye’deki Rus askeri üssünde Esad ile bir araya gelmişti. Putin, savaşın başlamasının ardından ilk kez Şam’ı ziyaret etmiş oldu.

Putin Çarşamba günü Türkiye’ye geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türk Akım projesinin açılışını yapacak. İki liderin görüşmesinde ise Suriye’nin yanı sıra bölgede İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve Libya’daki durumun da öne çıkması bekleniyor.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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