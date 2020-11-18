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Putin’den Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolüne dair açıklama

18.11.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Putin’den Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolüne dair açıklama

Fransa ve ABD'den diplomatların Çarşamba günü Moskova'da yapacağı görüşmeler öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolününü netleştirmeye yönelik bir açıklama yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili 10 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşması sonrasında diplomasi trafiği devam ediyor.

Fransız ve ABD'li diplomatların Çarşamba günü Moskova'da görüşmelerde bulunmaları beklenirken, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolü ile iglili belirsizliğe yönelik olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açıklamalar geldi.

Putin Azerbaycan’ın talebi üzerine Türkiye'nin Dağlık Karabağ’da barış gözlem misyonunda yer alacağını açıkladı. Putin Dağlık Karabağ'da Türk askeri olmayacağını söyledi. Askerlerini ateşkesi gözlemek için Azerbaycan tarafına yerleştirmesi konusunda Türkiye'yi ikna ettiğini söyleyen Putin, aksi takdirde bunun Ermenistan tarafından "provakasyon" olarak algılanacağını belirtti.

Putin Rossiya 24 devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Rusların ve Türklerin Azerbaycan'daki bir kontrol noktasında ateşkesi denetleyeceğini söyleyerek, "Suriye dahil Ortadoğu'da çok iyi bir işbirliği tecrübemiz olduğu düşünülürse, bunu İdlib'te ve Türkiye-Suriye sınırında ortak devriye görevi organize ettiğimiz Türkiye ile birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

Putin, "Ancak bu durumda o tür bir işbirliğine ihtiyaç bulunmuyor. İnsansız hava araçları kullanacak ortak bir merkez kurmak için anlaştık. Beraber ayrım hattındaki durumu bu hava aracı ile gözlemleyeceğiz" diye konuştu.

Minsk Grubu'nun Rusya dışındaki diğer eş başkanları ABD ve Fransa'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da oynadığı role eleştirel baktığı biliniyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'dan, Türkiye'nin rolü dahil olmak üzere, ateşkes anlaşmasındaki belirsizlikleri açıklığa kavuşturmasını istedi.

Dağlık Karabağ’ın statüsü konusu

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de patlak veren ve altı hafta süren çatışmalar, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla son bulmuştu. Ateşkesin izlenmesi için yaklaşık 2 bin askerlik Rus barış gücünün bölgeye gönderilmesini öngören anlaşmada Dağlık Karabağ'ın statüsü konusu yer almamıştı.

Batılı ülkeler Dağlık Karabağ sorununun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu çerçevesinde çözümünü istiyor. Ermenistan da Karabağ'ın statüsü konusunun Minsk Grubu'nun yetki alanında olduğunu savunarak, statü konusunun acilen netleştirilmesi talebini dile getirmişti.

DW, AP, dpa / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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