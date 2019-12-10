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Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 17:27 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Paris’te yaptığı görüşmenin ardından Rusya Federasyonu Sivil Toplum ve İnsan Hakları Başkanlık Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Eğer Kiev, Donbass sakinlerine koruma garantisi vermeden sınırı kontrol altına alırsa, ikinci bir Srebrenitsa olacak” dedi.

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Rus medyasındaki habere göre, Rusya Federasyonu Sivil Toplum ve İnsan Hakları Başkanlık Konseyi’nde konuşan Putin, Ukrayna’nın, ayrılıkçıların kontrol ettiği Donbass bölgesini kontrol atlına almaya kalkarsa, yeni bir Srebrenitsa katliamının yaşanacağını belirterek, “Eğer Kiev Donbass sakinlerine koruma garantisi vermeden sınırı kontrol altına alırsa, ikinci bir Srebrenitsa olacak” ifadelerini kullandı.

SREBRENITSA KATLİAMI

Srebrenitsa Katliamı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Krivaya Harekâtı esnasında, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesi hadisesidir.

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Anahtar Kelimeler:
Srebrenitsa Ukrayna putin

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