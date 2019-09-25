Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela ile askeri-teknik alanda iş birliğinin devam ettiğini belirterek, "İş birliğimiz kapsamında Venezuela'daki Rus askeri ekipmanların bakımı, yedek parça temini ve bakım merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında, Rusya ile Venezuela arasındaki iş birliğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor. Venezuela yönetiminin, muhalefet ile yürüttüğü görüşmeleri de kesinlikle destekliyoruz. Bu görüşmelerin reddedilmesini mantıksız, ülkeye zararlı ve nüfusun refahına yönelik tehdit oluşturan şeyler olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Venezuela arasındaki ticaretin son aylarda yüzde 10 arttığına işaret eden Putin, "Venezuela'nın dış baskı nedeniyle bulunduğu zor durumu göz önünde bulundurduğumuzda bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki iş birliğini insani bir iş birliği olarak da değerlendirebiliriz." dedi.