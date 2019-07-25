HABER

Putin’den zamanlaması dikkat çekici kararname

25.07.2019 19:47 | Son Güncelleme

Putin, Rus savaş uçağını düşüren Türkiye’ye uyguladığı bazı özel ekonomik önlemleri iptal etti, “mütekabiliyet” şartıyla, hususi ve hizmet pasaportlu Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırılması talimatını verdi.

Putin’den zamanlaması dikkat çekici kararname

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş uçağını düşüren Türkiye’ye karşı uyguladığı bazı ekonomik önlemleri iptal etti. Bu kararın, S-400’lerin ilk grup malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatının tamamlanmasıyla neredeyse eşzamanlı açıklanması dikkat çekti.

Putin, 2015’de Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye’ye uygulamaya başladığı bazı ekonomik önlemlerin iptalini öngören bir kararname imzaladı.

Rus liderin imzaladığı kararnameyle birlikte, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu kaldırıldı.

Mütekabiliyet şartı

Kararnamede, Türkiye’nin de mütekabiliyet gereği aynı kategorideki Rus vatandaşlarına bu imkanı sağlaması halinde bu muafiyetin uygulanacağı koşuluna yer verildi.

Bugün yayınlanan kararname öncesinde, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşları ancak kısa süreli ve görevlendirme koşuluyla Rusya’ya vizesiz seyahat edebiliyordu.

Rus haber ajansı TASS, konuyla ilgili haberinde, 24 Kasım 2015’de, SU-24 tipi bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Rusya’nın, 28 Kasım 2015 tarihinde “Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğini güvence altına alma” ve “Rus vatandaşlarını koruma” gerekçesiyle Türkiye’ye karşı özel ekonomik önlemler uygulanmasını öngören bir kararname yayınladığını, bu kapsamda da Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin kısıtlandığını hatırlattı.

Dikkat çekici zamanlama

Putin’in, “Türkiye’ye karşı uygulanan özel ekonomik önlemlerin iptalini” öngören kararnameyi, S-400 hava savunma sisteminin ilk grup malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatının tamamlanması ile neredeyse aynı zamanda imzalaması dikkat çekti.

Türkiye Savunma Bakanlığı, bugün düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Rusya’dan satın alınan S-400’lerin “ilk grup malzemelerinin sevkiyatının bugün itibariyle tamamlandığını” açıkladı.

Basın brifinginde açıklama yapan Muhabere Albay Tamer Zincir, “Uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacımızın karşılanması kapsamında Rusya ile yapılan sözleşme kapsamında S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı 12 Temmuz 2019 tarihinde başlamış, bugün itibarıyla 30 sorti ile tamamlanmıştır” dedi.

DW,AA/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldıAlmanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
Demokratlar Trump Soruşturmalarına Hız Verecek Demokratlar Trump Soruşturmalarına Hız Verecek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Büyük facia: 116 kişi denizde kayboldu

Büyük facia: 116 kişi denizde kayboldu

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Son dakika! Tunus Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Tunus Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Son dakika 'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Husilerden Suudi Arabistan'daki hava üssüne saldırı

Husilerden Suudi Arabistan'daki hava üssüne saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.