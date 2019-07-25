Putin’den zamanlaması dikkat çekici kararname

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş uçağını düşüren Türkiye’ye karşı uyguladığı bazı ekonomik önlemleri iptal etti. Bu kararın, S-400’lerin ilk grup malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatının tamamlanmasıyla neredeyse eşzamanlı açıklanması dikkat çekti.

Putin, 2015’de Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye’ye uygulamaya başladığı bazı ekonomik önlemlerin iptalini öngören bir kararname imzaladı.

Rus liderin imzaladığı kararnameyle birlikte, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu kaldırıldı.

Mütekabiliyet şartı

Kararnamede, Türkiye’nin de mütekabiliyet gereği aynı kategorideki Rus vatandaşlarına bu imkanı sağlaması halinde bu muafiyetin uygulanacağı koşuluna yer verildi.

Bugün yayınlanan kararname öncesinde, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşları ancak kısa süreli ve görevlendirme koşuluyla Rusya’ya vizesiz seyahat edebiliyordu.

Rus haber ajansı TASS, konuyla ilgili haberinde, 24 Kasım 2015’de, SU-24 tipi bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Rusya’nın, 28 Kasım 2015 tarihinde “Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğini güvence altına alma” ve “Rus vatandaşlarını koruma” gerekçesiyle Türkiye’ye karşı özel ekonomik önlemler uygulanmasını öngören bir kararname yayınladığını, bu kapsamda da Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin kısıtlandığını hatırlattı.