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Putin’e Göre Tahıl İhracatının Çözümü Belarus

03.06.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna limanlarının tahıl ihracatını engellediğini reddetti. Putin, en iyi çözümün Belarus’a yönelik yaptırımların kaldırılarak, tahılın bu ülke üzerinden sevk edilmesi olduğunu söyledi

Putin’e Göre Tahıl İhracatının Çözümü Belarus

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna limanlarının tahıl ihracatını engellediğini reddetti. Putin, en iyi çözümün Belarus’a yönelik yaptırımların kaldırılarak, tahılın bu ülke üzerinden sevk edilmesi olduğunu söyledi.

Rusya'nın ihracatı engellediği haberlerinin "kandırmaca" olduğunu söyleyen Putin, ulusal televizyonda bugün yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin küresel gıda piyasasındaki sorunlar için Moskova'yı suçlayarak kendi politikalarındaki hataları örtbas etmeye çalıştıklarını savundu.

Rusya ordusu Ukrayna'nın güney sahil şeridinin büyük bölümünü ele geçirdi ve savaş gemileri ülkenin Karadeniz limanlarına erişimi kontrol ediyor. Moskova, Ukrayna'nın tahıl ihracatının sekteye uğramasından Kiev’i ve Batı'yı sorumlu tutuyor.

Putin, "Eğer birileri Ukrayna'nın tahıl ihracatı sorununu çözmek istiyorsa, lütfen, en kolay yol Belarus'tan geçiyor. Kimse bunu engellemiyor. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımları kaldırmanız gerekiyor" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko bu sabah yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının kendi toprakları üzerinden Almanya, Polonya, Baltık ya da Rusya limanlarına transit geçişine izin vermeye hazır olduklarını söylemişti. Lukaşenko bunun karşılığında Belarus mallarının da bu limanlardan gönderilmesine izin verilmesini talep etmişti.

Putin, İngiltere ve ABD’nin Rus gübrelerine uyguladığı yaptırımları nedeniyle küresel gıda piyasalarındaki sorunların daha da kötüleşeceğini söyledi.

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Vladimir Putin
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