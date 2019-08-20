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Putin’e hakaret eden Gürcistanlı gazeteci işten çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:21 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e canlı yayında Rusça hakaret eden Gürcistanlı gazeteci Giorgi Gabunia işten çıkarıldı.Gürcistan’ın "Rustavi2" televizyon kanalında yayınlanan ‘Post Scriptum’ isimli programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusça ağır hakaret eden sunucu Giorgi Gabunia işten çıkarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e canlı yayında Rusça hakaret eden Gürcistanlı gazeteci Giorgi Gabunia işten çıkarıldı.
Gürcistan’ın "Rustavi2" televizyon kanalında yayınlanan ‘Post Scriptum’ isimli programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusça ağır hakaret eden sunucu Giorgi Gabunia işten çıkarıldı. Yaşanan skandal sonrası görevinden uzaklaştırılan Gabunia hakkında basına açıklamada bulunan kanalının yeni genel müdürü Paata Salia, sunucunun işten çıkarıldığını duyurdu. Kanalın sahipleri ile çatışan çalışanların şirkette kalamayacağını belirten Salia, Gabunia’nın yanı sıra pek çok farklı isminde işlerine son verildiğini belirtti.

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