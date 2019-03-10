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Putin’e özel araç üreten Aurus, Avrupa’ya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracı olarak kullandığı Aurus marka limuzin modelinin Avrupa’da satışa çıkarılacağı açıklandı.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Devlet Başkanı Vladimir Putin için makam aracı üreten Aurus firmasının Avrupa’ya açılacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracı olarak kullandığı Aurus marka limuzin modelinin Avrupa’da satışa çıkarılacağı açıklandı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Devlet Başkanı Vladimir Putin için makam aracı üreten Aurus firmasının Avrupa’ya açılacağını duyurdu. Bakan Manturov, 2021 yılından itibaren Avrupa’ya açılacak Aurus’un Putin için özel ürettiği yüksek güvenlikli ve ağır zırhlı “Senat” model limuzini de özel siparişle satılacağını açıkladı. Manturov, satış için yerel dağıtıcılar ile görüşüldüğünü kaydetti.
Manturov ayrıca, Aurus’un sedan, limuzin, SUV ve mini van modelleri üreteceği açıkladı.
Öte yandan, zırhlı araçların herkes tarafından sipariş edilebileceğinin altını çizdi.

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