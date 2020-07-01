Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak değişikliğe Ruslardan onay

Ancak yıllardır siyasi baskı gören, bölünen ve devlet kontrolündeki medyada kendisine yer bulamayan Rusya'daki muhalefet, anayasa değişikliği paketi karşısında etkin bir kampanya yürütemedi.

Rusya muhalif Aleksey Navalni, 2000 yılından bu yana iktidarda olan 67 yaşındaki Putin'in kendisini "ömürboyu başkan" ilan etmek istediğini söyleyerek boykot çağrısında bulunmuştu.

Anayasa değişikliği için oy verme işlemi 25 Haziran'da başladı ve sandıklar bugün kapandı. Rusya'daki seçim komisyonu Rusların yüzde 65'inin anayasa değişikliği referandumunda oy kullandığını açıkladı.

İlk veriler, Rusların Putin'in 2036'ya kadar koltuğunu korumasını sağlayacak anayasa değişikliğine onay verdiğini gösteriyor.Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar görevde kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliği için altı gün süren referandum süreci bugün sona erdi. Sandıklardan gelen ilk sonuçlar Rusların yüzde 73'ünün anayasa değişikliğine destek verdiğini gösteriyor.

Bağımsız seçim izleme örgütü Golos, referandum süresince mükerrer oy kullanma ve sandık yetkililerinin seçmenler üzerinde baskı kurması gibi yüzlerce şikayet aldıklarını duyurdu. Ancak Rus Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, iddiaları yalanlayarak, "ciddi ihlaller" olmadığını açıkladı.

Anayasa değişikliği neleri getirecek?

Anayasa değişikliği Putin'in 2024 yılında görev süresinin dolmasının ardından iki dönem daha başkanlığa aday olabilmesinin önünü açacak. Bunun yanı sıra evlilik kavramını heteroseksüel bir birliktelik olarak tanımlayan bir ibare anayasaya ekleniyor. Putin, görevde bulunduğu süre boyunca eşcinsel evliliklerin asla yasallaşmayacağını vurgulamıştı. Değişiklik paketi ayrıca emekli maaşlarının düzenli olarak artırılmasını öngören bir düzenlemeyi kapsıyor.

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

