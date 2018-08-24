MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini ekonomik açıdan desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bu bölgelerin güvenliği için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Putin, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin liderleriyle başkent Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'ya desteğinin süreceğini belirten Putin, "Abhazya ve Güney Osetya'nın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu bölgelerin güvenliği için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik açıdan da desteğimiz sürecek." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yapacağı ziyarette "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

- Güney Osetya sorunu

Gürcistan yönetimi ile özerk statülü Abhazya'daki gruplar arasında 1992-1993 yıllarında yaşanan savaşın ardından Gürcü birlikleri geri çekilmiş, Abhazlar bir süre sonra tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.