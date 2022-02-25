Putin’in eski damadı İngiltere’nin yaptırım listesinde

Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i diktatör olarak anan ve Avrupa kıtasında “iğrenç ve barbarca bir savaş” çıkarmakla suçlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz verdiği “dev yaptırımlar” paketini Parlamento’daki konuşmasında açıkladı.

İngiltere finans piyasalarında “Rus zenginlerinin para kazanmasına izin verilmemesini” esas alan “kişiler hedefli” yaptırımlar listesine Putin’in eski damadı da girdi.

Putin’in kızı Katerina Tikhonova’yla 2013-2018 yılları arasında evli olan Kirill Shamalov, bir zamanlar Kremlin’in en genç zenginleri arasında arasında anılıyordu.

Rossia Bank’ın ortaklarından ve Putin’in eski arkadaşı Nikolai Shamalov’un 1982 doğumlu en genç oğlu Kirill Shamalov, Forbes dergisinin 2018 yılında yaptığı “milyarderler listesi”nde 1,4 milyar dolarlık servetiyle yer almıştı.

Saint Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Kirill daha 26 yaşındayken Rusya’nın petrokimya şirketi Sibur’un Başkan yardımcılığı görevine getirildi ve zamanla şirketin hisselerinin yüzde 17’sini aldı. Putin’in kızıyla evlendiğinde ise Rus hükümetinin ekonomi danışmanı oldu.

Eşi Katerina Tikhonova’nın ise Moskova Devlet Üniversitesi “Karmaşık İşlemler Matematiksel Hesaplama Enstitüsü’de başkan vekili olarak görev yapan bir akademisyen olduğu öğrenildi.

Kirill Shamalov 2018’de Rusya’nın Gazzprombank’ından aldığı bir milyar dolar borcun ardından ABD’nin yaptırım uyguladığı isimler listesine girmişti.

Şimdi de İngiltere’nin yaptırım listesinde açıklanan isimlerden biri oldu.

FİNANS KURUMLARI YETKİLİLERİ DE LİSTEDE

Başbakan Boris Johnson’ın “Putin’in savaş mekanizmasına hizmet eden” 100’den fazla kişi ve şirketin ele alınacağını söylediği Parlamento’daki konuşmasında, PSB Bank’ın CEO’su Petr Fradkov, VTB Bank Başkan Velkili, Denis Bortnikov, Novikom Bank’ın Georgieva Elena Aleksandrovna ve Birleşik Uçak Kurumu’nun Genel Müdürü Yury Slyusar da yaptırım listesine alındı.

Yapılan açıklamaya göre İngiltere’deki varlıkları 154 milyar sterlini bulan bu şirket ve isimlerin ülkeye giriş çıkışları yasaklanacak, banka hesapları ve mal varlıkları dondurularak erişilmez hale getirilecek.

