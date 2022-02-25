HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin’in eski damadı İngiltere’nin yaptırım listesinde

Putin’in eski damadı İngiltere’nin yaptırım listesinde

25.02.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz verdiği “dev yaptırımlar” paketini açıkladı. İngiltere finans piyasalarında “Rus zenginlerinin para kazanmasına izin verilmemesini” esas alan “kişiler hedefli” yaptırımlar listesine Putin’in eski damadı da girdi.

Putin’in eski damadı İngiltere’nin yaptırım listesinde

Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i diktatör olarak anan ve Avrupa kıtasında “iğrenç ve barbarca bir savaş” çıkarmakla suçlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz verdiği “dev yaptırımlar” paketini Parlamento’daki konuşmasında açıkladı.

İngiltere finans piyasalarında “Rus zenginlerinin para kazanmasına izin verilmemesini” esas alan “kişiler hedefli” yaptırımlar listesine Putin’in eski damadı da girdi.

Putin’in kızı Katerina Tikhonova’yla 2013-2018 yılları arasında evli olan Kirill Shamalov, bir zamanlar Kremlin’in en genç zenginleri arasında arasında anılıyordu.

Rossia Bank’ın ortaklarından ve Putin’in eski arkadaşı Nikolai Shamalov’un 1982 doğumlu en genç oğlu Kirill Shamalov, Forbes dergisinin 2018 yılında yaptığı “milyarderler listesi”nde 1,4 milyar dolarlık servetiyle yer almıştı.

Saint Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Kirill daha 26 yaşındayken Rusya’nın petrokimya şirketi Sibur’un Başkan yardımcılığı görevine getirildi ve zamanla şirketin hisselerinin yüzde 17’sini aldı. Putin’in kızıyla evlendiğinde ise Rus hükümetinin ekonomi danışmanı oldu.

Eşi Katerina Tikhonova’nın ise Moskova Devlet Üniversitesi “Karmaşık İşlemler Matematiksel Hesaplama Enstitüsü’de başkan vekili olarak görev yapan bir akademisyen olduğu öğrenildi.

Kirill Shamalov 2018’de Rusya’nın Gazzprombank’ından aldığı bir milyar dolar borcun ardından ABD’nin yaptırım uyguladığı isimler listesine girmişti.

Şimdi de İngiltere’nin yaptırım listesinde açıklanan isimlerden biri oldu.

FİNANS KURUMLARI YETKİLİLERİ DE LİSTEDE

Başbakan Boris Johnson’ın “Putin’in savaş mekanizmasına hizmet eden” 100’den fazla kişi ve şirketin ele alınacağını söylediği Parlamento’daki konuşmasında, PSB Bank’ın CEO’su Petr Fradkov, VTB Bank Başkan Velkili, Denis Bortnikov, Novikom Bank’ın Georgieva Elena Aleksandrovna ve Birleşik Uçak Kurumu’nun Genel Müdürü Yury Slyusar da yaptırım listesine alındı.

Yapılan açıklamaya göre İngiltere’deki varlıkları 154 milyar sterlini bulan bu şirket ve isimlerin ülkeye giriş çıkışları yasaklanacak, banka hesapları ve mal varlıkları dondurularak erişilmez hale getirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vurulduOdessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu
Putin'den dünyaya ekonomi mesajıPutin'den dünyaya ekonomi mesajı
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaRusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler

Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.