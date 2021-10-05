HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'in gizli aşkının sırrı Pandora'ya takıldı

Putin'in gizli aşkının sırrı Pandora'ya takıldı

05.10.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandora Papers'da adı Putin'le aşk iddialarına karışan Svetlana Krivonogikh'e offshore üzerinden "gizlice" bir ev alındığı ortaya çıktı.

Putin'in gizli aşkının sırrı Pandora'ya takıldı

Bu bilgi, Krivonogikh'in Putin'den çocuk sahibi olduğu iddialarını güçlendirdi.Mütevazı bir bölgeden gelen ve bir zamanlar temizlikçi olarak çalışan Svetlana Krivonogikh'in, kraliyet aileleri ve ultra zenginlerin devasa yatlarıyla geldikleri Monako'nun dünyaca ünlü Hercules Limanı'na bakan bir evi nasıl aldığını açıklayan kamuya açık pek fazla bir kaynak yok.

Ama Pandora Papers adlı belgeler, bugün 46 yaşında olan Krivonogikh'in Monako'daki dairesiyle ilgili gizli bilgileri açığa çıkardı. Sızıntılara göre daire, Krivonogikh'in kızı Luiza Rozova doğduktan birkaç hafta sonra alınmış. Rus basınında geçen yıl çıkan haberlere göre Luiza Rozova, tam da Krivonogikh'in Putin ile birlikte olduğu dönemde, 2000'li yılların başında doğuyor.

Kremlin iddiaları reddetmişti

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ*) DW Türkçe de dahil dünyanın farklı bölgelerinden 150 medya kuruluşuyla paylaştığı belgeleri inceleyen Washington Post muhabirleri, "Montekarlo Star" adlı binadaki dairenin detaylarına ulaştı. Belgeler, Krivonogikh'in Britanya Virjin Adaları'nda paravan bir şirket açtığını ve Putin'in yakın çevresindeki multi-milyoner arkadaşlarının da müşterisi olduğu bir finansal danışmanlık firmasından hizmet aldığını gösteriyor.

Ancak Pandora Papers sızıntılarında bu evi almak için 2003 gerekli olan 4,1 milyon doların nereden geldiği ise tespit edilemedi. Rusya'da faaliyet göstermesi yasaklanan Rus araştırmacı gazetecilik organizasyonu Proekt'in yaptığı araştırmalara göre ise bu alım işlemi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Krivonogikh'in arasında romantik bir ilişki yaşandığı dönemde oluyor. Yine bu dönemde Krivonogikh'in Rusya'da muazzam bir servet sahibi olmaya başladığı da belirtiliyor.

Kremlin, söz konusu araştırma geçen yıl Rus basınında çıktığında iddiaları reddetmişti. Pandora Papers'tan sızan detaylar ise bu araştırmada ortaya konan iddiaları güçlendirici nitelikte.

Putin'in gizlilik duvarı yıkılıyor

Proekt'in araştırmasında Krivonogikh'i tanıdığını söyleyen ve ismini gizleyen iki kaynak, Krivonogikh'in Putin'in yıllardır "yakın arkadaşı" olduğunu ve ilişkinin de Putin'in 1990'larda St. Petersburg'da üst düzey bir memur olarak çalıştığı dönemde başladığını iddia etti. İddialara göre ilişki, 2000'li yılların başında Putin'in Devlet Başkanı olmasından sonra Moskova'da devam etti.

Proekt, Putin devlet başkanlığını devraldıktan sonra Krivonogikh'in Rus başkentine sık sık seyahat ettiğini gösteren kayıtları da incelemişti.

Eski bir KGB ajanından beklenebileceği üzere, Putin özel hayatını hassasiyetle gizliyor. Devlet Başkanı'nın kamuoyunda varlığı bilinen çocuklarının dahi gündelik hayatlarına takma isimlerle devam ettiği biliniyor. Fakat Putin'in örmüş olduğu bu gizlilik duvarı, son yıllarda muhalifler ve basın kuruluşları tarafından yıkılmaya başlandı. Örneğin, bu yılın başlarında da Putin'in en önemli siyasi rakiplerinden Aleksey Navalni, Karadeniz kıyısında yolsuzlukla elde edildiği öne sürülen milyar dolarlık bir sarayın Rus liderin gizli ikametgahı olduğunu ifşa etmişti.

Putin ise bu sarayla olan ilişkisini reddediyor.

Bu olayın ardından Rus gazeteciler ve muhalifler, Rus otoriteleri tarafından dozu giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Navalni'nin bu ifşasının sosyal medyada yayınlamasından sonra Navalni, 3,5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi ve araştırmacı gazetecilik organizasyonu Proekt ise mahkeme tarafından yasaklandı. Mahkeme, Proekt'in kapatılmasına "ulusal güvenliği" gerekçe olarak gösterdi.

Vladimir'in kızı: Vladimirovna

Putin ile Krivonogikh'in kızı olduğu iddia edilen Luiza Rozova bugün artık 18 yaşında ve sosyal medyada da bir hayli aktif.

Proekt, Luiza Rozova'nın nüfus kaydını da ele geçirdi. Washington Post tarafından da incelendiği belirtilen belgede, Rozova'nın babasının kim olduğu belirtilmezken ikinci ismi Rusça'da "Vladimir'in kızı" anlamına gelen "Vladimirovna" olduğu ortaya kondu.

İddiaların ardından geçen yıl Rusya'nın GQ dergisine konuşan Rozova, babasının kimliğine dair bir bilgi vermekten kaçınmış, annesinin soyismini neden kullanmadığına dair soruya da cevap vermemişti. Putin'le olan fiziksel benzerliği dikkat çeken Luiza, babasının Putin olduğu iddialarına ise "ne teyit edebilir ne de yalanlayabilirim" diyerek cevap veriyor.

"Onun gençlik fotoğraflarıyla yapılan karşılaştırmaları gördüm. Evet belki de biraz benziyorum" açıklamasında bulunan Rozova, "Ama sonuçta Vladimir Vladimirovich'e benzeyen birçok insan var" dedi.

Başka bir röportajda da "gerçekleri bilmek sıkıcı" diyen genç kız, hayatında Putin'le hiç görüşüp görüşmediğini soran gazetecinin sorusunu yanıtsız bıraktı. Ağustos ayında Srsly.ru ile yaptığı röportajda, Rozova muhabirin "Bir gün Putin'i karşınızda bulsanız ona ne sorardınız?" demesi üzerine, "Herhalde ona tek bir soru yöneltirdim" diye karşılık verdi. Muhabirin "Hangi soru?" şeklindeki sorusuna ise Rozova şu yanıtı verdi: "Neden?"

Serdar Vardar / Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe

Bu haber, ICIJ ortaklarının katkılarıyla yazılmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Koronavirüse karşı yeni ilaç! Etkinlik oranı açıklandı, acil kullanım onayı talep edildiKoronavirüse karşı yeni ilaç! Etkinlik oranı açıklandı, acil kullanım onayı talep edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.