Putin'in gizli aşkının sırrı Pandora'ya takıldı

Bu bilgi, Krivonogikh'in Putin'den çocuk sahibi olduğu iddialarını güçlendirdi.Mütevazı bir bölgeden gelen ve bir zamanlar temizlikçi olarak çalışan Svetlana Krivonogikh'in, kraliyet aileleri ve ultra zenginlerin devasa yatlarıyla geldikleri Monako'nun dünyaca ünlü Hercules Limanı'na bakan bir evi nasıl aldığını açıklayan kamuya açık pek fazla bir kaynak yok.

Ama Pandora Papers adlı belgeler, bugün 46 yaşında olan Krivonogikh'in Monako'daki dairesiyle ilgili gizli bilgileri açığa çıkardı. Sızıntılara göre daire, Krivonogikh'in kızı Luiza Rozova doğduktan birkaç hafta sonra alınmış. Rus basınında geçen yıl çıkan haberlere göre Luiza Rozova, tam da Krivonogikh'in Putin ile birlikte olduğu dönemde, 2000'li yılların başında doğuyor.

Kremlin iddiaları reddetmişti

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ*) DW Türkçe de dahil dünyanın farklı bölgelerinden 150 medya kuruluşuyla paylaştığı belgeleri inceleyen Washington Post muhabirleri, "Montekarlo Star" adlı binadaki dairenin detaylarına ulaştı. Belgeler, Krivonogikh'in Britanya Virjin Adaları'nda paravan bir şirket açtığını ve Putin'in yakın çevresindeki multi-milyoner arkadaşlarının da müşterisi olduğu bir finansal danışmanlık firmasından hizmet aldığını gösteriyor.

Ancak Pandora Papers sızıntılarında bu evi almak için 2003 gerekli olan 4,1 milyon doların nereden geldiği ise tespit edilemedi. Rusya'da faaliyet göstermesi yasaklanan Rus araştırmacı gazetecilik organizasyonu Proekt'in yaptığı araştırmalara göre ise bu alım işlemi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Krivonogikh'in arasında romantik bir ilişki yaşandığı dönemde oluyor. Yine bu dönemde Krivonogikh'in Rusya'da muazzam bir servet sahibi olmaya başladığı da belirtiliyor.

Kremlin, söz konusu araştırma geçen yıl Rus basınında çıktığında iddiaları reddetmişti. Pandora Papers'tan sızan detaylar ise bu araştırmada ortaya konan iddiaları güçlendirici nitelikte.

Putin'in gizlilik duvarı yıkılıyor

Proekt'in araştırmasında Krivonogikh'i tanıdığını söyleyen ve ismini gizleyen iki kaynak, Krivonogikh'in Putin'in yıllardır "yakın arkadaşı" olduğunu ve ilişkinin de Putin'in 1990'larda St. Petersburg'da üst düzey bir memur olarak çalıştığı dönemde başladığını iddia etti. İddialara göre ilişki, 2000'li yılların başında Putin'in Devlet Başkanı olmasından sonra Moskova'da devam etti.

Proekt, Putin devlet başkanlığını devraldıktan sonra Krivonogikh'in Rus başkentine sık sık seyahat ettiğini gösteren kayıtları da incelemişti.

Eski bir KGB ajanından beklenebileceği üzere, Putin özel hayatını hassasiyetle gizliyor. Devlet Başkanı'nın kamuoyunda varlığı bilinen çocuklarının dahi gündelik hayatlarına takma isimlerle devam ettiği biliniyor. Fakat Putin'in örmüş olduğu bu gizlilik duvarı, son yıllarda muhalifler ve basın kuruluşları tarafından yıkılmaya başlandı. Örneğin, bu yılın başlarında da Putin'in en önemli siyasi rakiplerinden Aleksey Navalni, Karadeniz kıyısında yolsuzlukla elde edildiği öne sürülen milyar dolarlık bir sarayın Rus liderin gizli ikametgahı olduğunu ifşa etmişti.

Putin ise bu sarayla olan ilişkisini reddediyor.

Bu olayın ardından Rus gazeteciler ve muhalifler, Rus otoriteleri tarafından dozu giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Navalni'nin bu ifşasının sosyal medyada yayınlamasından sonra Navalni, 3,5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi ve araştırmacı gazetecilik organizasyonu Proekt ise mahkeme tarafından yasaklandı. Mahkeme, Proekt'in kapatılmasına "ulusal güvenliği" gerekçe olarak gösterdi.

Vladimir'in kızı: Vladimirovna

Putin ile Krivonogikh'in kızı olduğu iddia edilen Luiza Rozova bugün artık 18 yaşında ve sosyal medyada da bir hayli aktif.

Proekt, Luiza Rozova'nın nüfus kaydını da ele geçirdi. Washington Post tarafından da incelendiği belirtilen belgede, Rozova'nın babasının kim olduğu belirtilmezken ikinci ismi Rusça'da "Vladimir'in kızı" anlamına gelen "Vladimirovna" olduğu ortaya kondu.

İddiaların ardından geçen yıl Rusya'nın GQ dergisine konuşan Rozova, babasının kimliğine dair bir bilgi vermekten kaçınmış, annesinin soyismini neden kullanmadığına dair soruya da cevap vermemişti. Putin'le olan fiziksel benzerliği dikkat çeken Luiza, babasının Putin olduğu iddialarına ise "ne teyit edebilir ne de yalanlayabilirim" diyerek cevap veriyor.

"Onun gençlik fotoğraflarıyla yapılan karşılaştırmaları gördüm. Evet belki de biraz benziyorum" açıklamasında bulunan Rozova, "Ama sonuçta Vladimir Vladimirovich'e benzeyen birçok insan var" dedi.

Başka bir röportajda da "gerçekleri bilmek sıkıcı" diyen genç kız, hayatında Putin'le hiç görüşüp görüşmediğini soran gazetecinin sorusunu yanıtsız bıraktı. Ağustos ayında Srsly.ru ile yaptığı röportajda, Rozova muhabirin "Bir gün Putin'i karşınızda bulsanız ona ne sorardınız?" demesi üzerine, "Herhalde ona tek bir soru yöneltirdim" diye karşılık verdi. Muhabirin "Hangi soru?" şeklindeki sorusuna ise Rozova şu yanıtı verdi: "Neden?"

Serdar Vardar / Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe

Bu haber, ICIJ ortaklarının katkılarıyla yazılmıştır.

