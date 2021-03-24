Putin'in görev süresi "sıfır"landı

Mevcut yasalara göre Putin 2024'te bir kez daha aday olamayacaktı.Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 yıl daha görevde kalma imkanı sağlayacak yasayı onayladı.

Geçen yıl referandumda onaylanan anayasa değişiklikleri kapsamındaki yasa, 20 yıldır iktidarda olan Putin'e iki dönem daha seçilme olanağı tanıyor. Mevcut görev süresi 2024'te sona erecek olan Putin, böylece 2036'ya kadar koltuğunu koruyabilecek.

"Şahsa özel yasa" eleştirisi

Yeni yasada da devlet başkanlarının görev süresi iki dönemle sınırlandırılıyor. Bu nedenle anayasa değişiklikleri Putin'in görevde geçirdiği dönemi "sıfırlamak" için şahsına özel bir düzenleme olmakla eleştiriliyor. Rus muhalifler Putin'i "ömür boyu" devlet başkanlığı peşinde koşmakla suçluyor. Mevcut yasalar uyarınca Putin 2024'teki seçimlere aday olamayacaktı. Putin, bir 15 yıl daha görevde kalmak isteyip istemediği konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapmış değil.

Duma'da onaylanan yasa, bu ay içinde parlamentonun üst kanadında yapılacak oylamada da kabul edilmesi durumunda Putin'in imzasıyla yürürlüğe sokulacak.