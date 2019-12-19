HABER

Putin'in hâlâ Windows XP işletim sistemli bilgisayar kullandığı ortaya çıktı

19.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hacker'ların saldırısına uğrama riskine rağmen hâlâ Microsoft'un beş yıl önce desteklemeyi bıraktığı eski işletim sistemi Windows XP'nin kurulu olduğu bilgisayarlar kullandığı ortaya çıktı.

Putin'in hâlâ Windows XP işletim sistemli bilgisayar kullandığı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hacker'ların saldırısına uğrama riskine rağmen hâlâ Microsoft'un beş yıl önce desteklemeyi bıraktığı eski işletim sistemi Windows XP'nin kurulu olduğu bilgisayarlar kullandığı ortaya çıktı.

Microsoft, 18 yıl önce çıkardığı Windows XP için güvenlik güncellemesi yapmayı Nisan 2014'te durdurmuştu.

67 yaşındaki Putin'in hem makamında hem de Novo-Ogaryovo'daki başkanlık konutundaki bilgisayarlarında kadük işletim sistemli bilgisayarlar kullandığı, Kremlin basın sözcülüğünün yayımladığı fotoğraflardan anlaşıldı.

Rusya'daki bağımsız İnternet Koruma Derneği, fotoğraflar ışığında Putin'in XP işletimi sistemi kullandığını doğruladı.

Bilgisayarların masaüstü duvar kağıdında Kremlin kulelerinin fotoğrafları yer alıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, konuyla ilgili haberinde "Rus bilgisayar korsanları dünyanın birçok yerinde siber saldırı operasyonları gerçekleştirmekle suçlanırken birileri Putin'e siber güvenliğin önemini hatırlatmayı unutmuş olmalı" dedi.

Windows XP'nin, Rus Hükümeti'nin yeşil ışık yaktığı son Microsoft işletim sistemi olduğu belirtiliyor.

Microsoft ve Google devre dışı bırakılıyor

Muhalefete yakın Open Media adlı internet sitesinin savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre yürürlükteki mevzuat, Kremlin'in yeni işletim sistemine geçmesine izin vermiyor. Sadece devlet sırrı içermeyen bilgisayarlarda Microsoft'un son işletim sistemi Windows 10'un kullanılmasına izin veriliyor.

Moskova, aşamalı olarak devlete ait bilgisayarlarda Microsoft ve Google'ı devre dışı bırakıyor. Bunun yerine Rusya'nın Astra Linux işletim sistemi yazılımı ve Yandex gibi yerel tarayıcılar kullanılıyor.

'İnternet CIA projesi'

Eski bir KGB ajanı olan Putin'in çok fazla internet kullanmadığı biliniyor. Putin daha önce interneti bir "CIA projesi" olarak nitelemişti. İnternetin selefi olan Arpanet 1969'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmişti.

Rusya bir süredir internet teknolojisi üzerindeki kontrolünü artırıyor. Kremlin yakın bir zaman önce Rus yazılımı uygulamalar içermeyen akıllı telefonların satışını yasaklamıştı. Putin de Şubat'ta, Moskova'ya ülkenin küresel internetle bağını kesme yetkisi veren bir yasayı onaylamıştı.

PARTNERGülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...Gülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Güvenlik Konseyi): Sistem artık ömrünü tamamladıCumhurbaşkanı Erdoğan (Güvenlik Konseyi): Sistem artık ömrünü tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump azledilecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

Trump azledilecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Erdoğan Ruhani ile görüştü

KKTC’den Boris Johnson açıklaması: Büyük şans

KKTC’den Boris Johnson açıklaması: Büyük şans

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

ABD'de azil sürecinde flaş gelişme! Trump'a yöneltilen suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Avrupa'nın göbeğinde günlerdir hayat felçti! Geri adım sinyali

Avrupa'nın göbeğinde günlerdir hayat felçti! Geri adım sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.