Putin'in Haydut Açıklamasına Almanya'da Tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Berlin’de öldürülen Gürcistan kökenli Selimhan Hangoşvili’yi, ‘haydut’ olarak tanımlaması ve öldürülmesini haklı çıkaran açıklamaları, Alman siyasetinde tepkilere neden oldu.

Doğu Ukrayna sorununa çözüm için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Paris’te yapılan dörtlü zirveden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, 23 Ağustos’ta Berlin’de bir parkta infaz edilen Hangoşvili hakkında "Berlin’de öldürülen, Rusya’da aranan, kana susamış ve gaddar bir savaşcıydı" ifadesini kullandı.

Putin, ‘haydut’ şeklinde isimlendirdiği Hangoşvili’nin 2010 yılında Moskova metrosuna düzenlenen bir suikastın sorumluları arasında olduğunu ve Kafkaslar’da ve Çeçenistan’da katıldığı terör eylemlerinde onlarca insanı öldürdüğünü de öne sürdü.

Açıklamalarını Başbakan Angela Merkel’in yanıbaşında yapan Rus lider, Alman yetkilileri eleştirerek, "Suçlu ve katil olduğu bilinen bu kişiyi bize teslim etmelerini istememize rağmen, vermediler" dedi. Putin, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan iki diplomatın olayla bağlantılısı gerekçesiyle Almanya tarafından sınırdışı edilmesine, aynı şekilde cevap vereceklerini de açıkladı ve "Siz bizim diplomatlarımızı sınırdışı ederseniz, biz de sizinkileri ederiz. Diplomasinin yazılı olmayan kuralı da böyledir" şeklinde konuştu.