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Putin’in kartvizitini 2 milyon ruble’ye satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

Rusya’da bir genç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en az 23 yıl önce babasına verdiği kartviziti satışa çıkardı.Rusya’nın St.

Putin’in kartvizitini 2 milyon ruble’ye satışa çıkardı

Rusya’da bir genç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en az 23 yıl önce babasına verdiği kartviziti satışa çıkardı.
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir internet sitesinde yayınlanan ilan ülkede gündemin ilk sıralarına kadar tırmandı. Hemen hemen herkesin tartıştığı bu ilana Rus genç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1991 ile 1996 yılları arasında Petersburg Belediyesi’nde dış ilişkiler komitesi başkanıyken babasına verdiği kartviziti 2 milyon ruble yani 180 bin Türk Lirası’na satışa çıkardı. Genç ilanda kartvizit bilgilerine, “Vladimir Putin kartviziti babama komite başkanı olduğu dönemde verdi. 20 yıldan fazla süredir kart bizde. Kalitesi iyi” diye not düştü.
Kartvizit görsellerinde ise bir tarafından Putin’in ünvanı ve iletişim bilgilerinin İngilizce olarak verildiği diğer tarafında ise bu bilgilerin Rusça verildiği görüldü. Rus gencinin satışa çıkardığı kartvizite şuana kadar talip çıkmadığı ama ilanın en popüler ilanlar arasında bulunduğu öğrenildi.

Putin’in kartvizitini 2 milyon ruble’ye satışa çıkardı

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