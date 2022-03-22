Putin'in Muhalifi Navalny'ye Yolsuzluk İddiasıyla Ceza

Rusya lideri Vladimir Putin’e muhalefetiyle tanınan ve zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi gören Alexei Navalny, Moskova’da yargılandığı davada yüksek oranda yolsuzluk yapmaktan suçlu bulundu. Navalny halen Moskova’da bir hapishanede tutuklu bulunuyor.

Navaly’nin tamamen siyasi olarak nitelendirdiği son yargılama neticesinde mevcut 2,5 yıllık cezasına bir 13 yıl daha ilave olabilir.

Bugün başkent Moskova’da görülen duruşmaya kaldığı hapishaneden getirilen Alexei Navalny de katıldı. Savcı Navalny için yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 13 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

Putin’in önde gelen muhalifi Navalny, Sibirya seyahati sırasında uçakta zehirlenmiş ve daha sonra dönemin Almanya Başbakanı Merkel’in girişimleriyle Almanya’ya götürülerek orada tedavi edilmişti. Tedavinin ardından Rusya’ya dönen Navalny, tutuklanmıştı. Kremlin Sarayı’ysa Navalny’nin kasten zehirlendiği iddialarını bugüne kadar reddetmeyi sürdürdü.

Navalny kaldığı hapishanedeki koşulların kötülüğünden şikayet ederken kendisine destek veren çok sayıda isim de benzer şekilde hapise atılacakları endişesiyle Rusya’yı terk etmek zorunda kaldı. Navalny’ye destek hareketi Rusya’nın Ukrayna operasyonlarına da karşı çıkıyor.

