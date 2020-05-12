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Putin’in sağ kolu Peskov’un testi de pozitif çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında Rusya ikinci sıraya yükselirken Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Putin’in sağ kolu Peskov’un testi de pozitif çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ABD'den sonra en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke konumuna gelen Rusya'da hastalık Kremlin Sarayına da ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rus haber ajansları TASS ve Interfax hastanede olduğunu açıklayan 52 yaşındaki Peskov'un "Hastayım ve tedavi görüyorum” dediğini duyurdu. Peskov’un Putin ile yüz yüze en son 1 ay önce görüştüğü aktarıldı. Peskov 2008 yılından bu yana Putin'in sözcülüğünü yapıyor.

Putin'in Moskova dışındaki evinden çalıştığı ve video konferans ile görüşmelerini gerçekleştirdiği bildirildi. Geçen ay Başbakan Mikhail Mişustin'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Daha önce İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcılarından birinde koronavirüs tespit edilmişti. Bu ay başında ise Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın koronavirüs olduğu bildirilmişti.

Kısıtlamalar gevşetiliyor

Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında Rusya’nın salgının yayılmasını yavaşlatmakta başarılı olduğunu söyleyerek ülkedeki kısıtlamaların bir kısmının kaldırıldığını açıklamıştı. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde altı haftadır yürürlükteki ücretli izin uygulamasının 12 Mayıs'tan itibaren tüm sektörlerde sona erdirileceğini bildiren Putin, Putin, bölgesel yönetimlerin kendi özel durumlarına uygun önlemler alabileceğini kaydetmişti. Rusya'da vaka sayısındaki artışa rağmen fabrika ve inşaat işçileri Salı günü işbaşı yaptı.

Son dönemde günlük yeni vaka sayısının on binin altına düşmediği Rusya'da dün de 11 bin 600 yeni vakayla şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşılmıştı. Rusya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 232 bini, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı da 2 bini geçti.

Böylece Rusya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ABD'den sonra en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke konumuna yükseldi. Rusya'nın ardından İspanya, İngiltere ve İtalya geliyor.

AFP, AP, Reuters / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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