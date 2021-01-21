'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti

Videoya göre mülkün etrafındaki 70 kilometrekarelik toprağın sahibi ise Federal Güvenlik Servisi (FSB).

Krasnodar'da bulunan Gelencik'te inşa edilen binanın Putin tarafından, kendisine yakın petrol devlerine rüşvet olarak sipariş edildiğini öne süren Navalni ekibi, "Patronları için böyle bir saray yaptılar" ifadelerini kullanıyor.

Kremlin ise bu binanın Putin'e ait olmadığını açıkladı.

Videoda mülkün 1 milyar sterline (yaklaşık 10 milyon TL) mal olduğu ve "dünyadaki en büyük rüşvet" ile inşa edildiği öne sürülüyor.

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni ve ekibi tarafından yayımlanan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video, 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlendi.

Binada kumarhane, yer altı buz hokeyi sahası ve üzüm bağı olduğu öne sürülüyor.

YouTube videosunda konuşan Navalni, "Mülkün etrafı aşılamaz tellerle kaplı, kendi limanı, kilisesi, güvenlikleri, özel izin sistemi, uçuşa yasak bölgesi ve hatta sınır kontrolü var" diyor ve ekliyor:

"Bu toprak Rusya içinde ayrı bir devlet gibi ve değiştirilmesi mümkün olmayan tek bir çarı var: Putin."

Analiz: Steve Rosenberg, BBC Moskova Muhabiri

Aleksey Navalni, Rusya'ya geri dönerek bahsi yükseltmişti.

Bu kendisini zehirlediğini söylediği Vladimir Putin'e doğrudan bir meydan okumaydı.

Havalimanında tutuklanıp 30 günlüğüne cezaevine gönderilmesi de bu nedenle şaşırtıcı değildi.

Fakat Rusya'nın en bilinen muhalif siyasetçisi, demir parmaklıklar ardından bile Kremlin'i zor duruma düşürmeyi başarmış gibi gözüküyor.

"Putin'in Sarayı", yayınlandıktan sonra saatler içinde milyonlarca kez izlendi.

Navalni'nin destekçileri, serbest bırakılması için hafta sonu bir dizi protesto planlıyor.

Lüks bir sarayın görüntüleri ve yeni yolsuzluk suçlamaları daha fazla insanı sokağa çıkarabilir mi?