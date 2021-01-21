HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti

'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti

21.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni ve ekibi tarafından yayımlanan bir video 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlendi. Videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığı iddia ediliyor.

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni ve ekibi tarafından yayımlanan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video, 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlendi.

Video Navalni'nin Moskova'ya dönüşünde tutuklanmasının ardından ekibi tarafından yayımlandı.

Videoda mülkün 1 milyar sterline (yaklaşık 10 milyon TL) mal olduğu ve "dünyadaki en büyük rüşvet" ile inşa edildiği öne sürülüyor.

Kremlin ise bu binanın Putin'e ait olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, mülkü federal görevlilerin koruduğunu iddiasını reddetti.

Navalni ekibine göre binanın bahçesinin büyüklüğü Monaco'nun 39 katı.

Krasnodar'da bulunan Gelencik'te inşa edilen binanın Putin tarafından, kendisine yakın petrol devlerine rüşvet olarak sipariş edildiğini öne süren Navalni ekibi, "Patronları için böyle bir saray yaptılar" ifadelerini kullanıyor.

Videoya göre mülkün etrafındaki 70 kilometrekarelik toprağın sahibi ise Federal Güvenlik Servisi (FSB).

Binada kumarhane, yer altı buz hokeyi sahası ve üzüm bağı olduğu öne sürülüyor.

Navalni'nin de konuştuğu video bir günde 20 milyondan fazla izlendi

YouTube videosunda konuşan Navalni, "Mülkün etrafı aşılamaz tellerle kaplı, kendi limanı, kilisesi, güvenlikleri, özel izin sistemi, uçuşa yasak bölgesi ve hatta sınır kontrolü var" diyor ve ekliyor:

"Bu toprak Rusya içinde ayrı bir devlet gibi ve değiştirilmesi mümkün olmayan tek bir çarı var: Putin."

Analiz: Steve Rosenberg, BBC Moskova Muhabiri

Aleksey Navalni, Rusya'ya geri dönerek bahsi yükseltmişti.

Bu kendisini zehirlediğini söylediği Vladimir Putin'e doğrudan bir meydan okumaydı.

Havalimanında tutuklanıp 30 günlüğüne cezaevine gönderilmesi de bu nedenle şaşırtıcı değildi.

Fakat Rusya'nın en bilinen muhalif siyasetçisi, demir parmaklıklar ardından bile Kremlin'i zor duruma düşürmeyi başarmış gibi gözüküyor.

"Putin'in Sarayı", yayınlandıktan sonra saatler içinde milyonlarca kez izlendi.

Navalni'nin destekçileri, serbest bırakılması için hafta sonu bir dizi protesto planlıyor.

Lüks bir sarayın görüntüleri ve yeni yolsuzluk suçlamaları daha fazla insanı sokağa çıkarabilir mi?

Bunu bilmiyoruz.

Fakat emin olduğumuz bir şey var: Navalni bir gün öncesinde imkansız görülen bir şeyi başardı, yetkililerle mücadelesinde bahsi yükseltti.

Ağustos 2020'de sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği belirlenen Navalni, tedavi için Almanya'ya gittikten sonra Ocak'ta geri dönmüş ve Rusya'da şartlı tahliye edildiği bir davanın Aralık ayında karakola imza verme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Navalni 5 Şubat'ta da İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir Sovyet askerine iftira attığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat, Navalni'nin Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği sonucuna ulaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
'Türkiye-AB ilişkileri daha iyi durumda''Türkiye-AB ilişkileri daha iyi durumda'
Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçüten büyüğe asker rütbleri!Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçüten büyüğe asker rütbleri!

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Dehşete düşüren olay! Köpeklere parçalatıp, gülerek izlediler

Dehşete düşüren olay! Köpeklere parçalatıp, gülerek izlediler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Brezilya’da selfie faciası: İlkokul öğretmeni hayatını kaybetti

Brezilya’da selfie faciası: İlkokul öğretmeni hayatını kaybetti

İlkokul öğretmeninden bunalanlara 'çığlık atma hattı'

Öğretmeninden bunalanlara 'çığlık atma hattı'

Endonezya'da çok şiddetli deprem!

7,1'lik şiddetli deprem ülkeyi sarstı!

Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!

Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!

'Türkiye-AB ilişkileri daha iyi durumda'

'Türkiye-AB ilişkileri daha iyi durumda'

İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu

70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.