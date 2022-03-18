Putin’in ‘Vatan Haini’ Uyarısı Korku Yarattı

Moskova’daki aktivistlerin kapıları uyarılar içeren duvar yazılarıyla kaplanıyor. Bir yemek blogger’ı Rusya ordusunu “itibarsızlaştırmak”tan dolayı 15 yıl hapis cezası tehditiyle karşı karşıya, eski bir üst düzey yetkili hakkında, Ukrayna’daki savaşa karşı çıktığı için “vatan hainliği” suçlamalarıyla görevinden alınması çağrıları yapılıyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dün, “vatan hainlerine” nefret yüklü bir uyarı mesajı gönderdi. Putin, Batı’nın Rusya’yı yok etmek için bu çevreleri “beşinci kol” olarak kullanmaya çalışabileceğini; ancak Ruslar’ın “vatanseverleri toplumun yüz karalarından” hızla ayırt edebileceğini söyledi.

Putin’in açıklamalarından sadece birkaç saat sonra, Moskova’daki Dimitri İvanov adlı bir aktivist, annesinin apartman kapısında “Anavatana ihanet etmeyin” şeklinde grafitinin yazıldığını gördüğünü aktardı.

Grafiti, Moskova’nın Ukrayna’yı silahsızlaştırmak ve “Naziler’den arındırmak için özel askeri operasyon” olarak nitelediği eylemlerine destek toplamak için kullanılan “Z” sembollerini de içeriyordu. Bu sembol, Rusya’nın zırhlı araçları ve tanklarında yer alıyor.

Savaşı protesto eden İvanov, grafitiyi kimin yazdığı hakkında hiçbir fikrinin olmadığını ancak aralarında aktivistlerin ve bir gazetecinin de bulunduğu en az üç kişinin duvarlarında da benzer yazıların yazıldığını bildiğini anlattı.

Reuters’a konuşan 22 yaşındaki aktivist, “Amaçlarını bilmiyorum: korkutmak, korkutmamak ya da sadece keyfinizi kaçırmak. Bu tür hareketlerle bizi korkutmak zor, bu tür davranışlara alışırız” dedi. İvanov, bu eylemin Putin’in konuşmasıyla bağlantılı olmasının muhtemel olduğunu da ekledi.

“Toplum kendi kendini temizliyor”

Putin dün kabinesindeki bakanlara hitaben yaptığı açıklamada, Ruslar’ın vatan hainlerini “sinek” gibi ortaya çıkaracağını ve toplumun yararının bunu gerektirdiğini kaydetti.

Rusya lideri, “Toplumun doğal ve gereken şekilde kendi kendini temizlemesi ülkemizi, dayanışmamızı, uyumumuzu ve her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olmamızı güçlendireceğine ikna oldum” ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün Putin’in sözlerinin sorulması üzerine, çok sayıda kişinin vatan hainleri olduklarını kendilerinin gösterdiğini söyledi. Peskov, “Hayatlarımızdan kendileri çıkıyor. Bazı kişiler görevlerini bırakıyor, bazıları aktif çalışma hayatını sonlandırıyor, bazıları ülkeyi terk ediyor ve başka ülkelere taşınıyor. Bu temizlik böyle gerçekleşiyor” diye konuştu.

Putin’in konuşmasından sonra Rusya’daki bir güvenlik birimi olan Araştırma Komisyonu, bir yemek blogger’ı hakkında, blog sitesinde Rus ordusu hakkında “yanlış bilgiler” yaymaktan dolayı soruşturma açıldığını açıkladı. Söz konusu bloggerkomisyonunun hakkında soruşturma açıldığını açıkladığı ilk kişi oldu.

Rusya’nın 4 Mart’ta kabul ettiği yasaya göre bu suç 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Fransa’nın güneyinde yaşayan Veronika Belotserkovskaya Reuters’a yaptığı açıklamada, apolitik bir kişi olmasına rağmen özellikle kendisinin hedef alınmasına şaşırmadığını, kendisinin sıradan Ruslar’ın nefret edebileceği bir kişi imajına uyduğunu söyledi.

Belotserkovskaya, Cote D’Azur’da, İtalya’nda yaşayan, kaz ciğeri ezmesi yapan, ıstakoz yiyen, aynı zamanda oradan saçma sapan konuşmaya cesaret eden şişman şımarık kadın. Sıradan insanın nefret verici olarak görebileceği tüm bu özellikler bende var” diye konuştu.

Yine Putin’in konuşmasının ardından Rusya’da iktidar partisinin üst düzey bir üyesi, eski başbakan yardımcısı Arkady Dvorkovich’in ekonomik inovasyonu teşvik eden bir vakfın başkanlığından derhal alınması çağrısında bulundu.

Şu anda Uluslararası Satranç Federasyonu’na başkanlık eden Dvorkovich, Batı medyasında çıkan bir yorumunda savaşı kınamıştı.

Rus milletvekili Andrei Turchak, Dvorkovich için, “Seçimini yaptı. Bu, cumhurbaşkanının bahsettiği, çok ulusal ihanetten, beşinci kol davranışından başka bir şey değil” dedi.

