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Putin'in yakınındaki altı kişiye Navalni yaptırımı

15.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

AB, Rus muhalif politikacı Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin'in yakın çalışanlarına yönelik aldığı yaptırım kararını yürürlüğe koydu.

Putin'in yakınındaki altı kişiye Navalni yaptırımı

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak aralarında Başkanlık İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ile iç istihbarat servisi FSB'nin başkanı Aleksander Bortnikov'un da bulunduğu altı kişi ve devlete bağlı Kimya ve Teknoloji Araştırma Ensitüsü'ne karşı alınan yaptırım kararlarının uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Buna göre yaptırım listesinde bulunanların AB'deki mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine girişleri de yasaklandı. Yaptırım listesinde yer alan kişiler Navalni'nin zehirlenmesi olayına karışmakla suçlanıyor.

Yaptırım listesinde ayrıca Savunma Bakanlığından Povel Popov ve Aleksey Krivoruçko, Sibirya bölgesindeki başkanlık temsilcisi Sergey Menyailo ve Kremlin'in iç politika uzmanlarından Andey Yarin bulunuyor.

Yaptırım listesinde bulunan Kimya ve Teknoloji Araştırma Ensitüsü'nün adı daha önce Londra'da eski Rus ajanı Sergey Skripal'in Noviçok'la zehirlenmesi olayında da geçmişti.

AB'nin yaptırım listesinde Putin'in yakın dostlarından Yevgeniy Prigojin de var. Milyarder bir iş insanı ve Putin'in eski aşçısı olarak bilinen Prigojin, Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu kararını ihlal etmekle itham ediliyor. Öte yandan Navalni, daha önce Prigojin'in entrikalarla kendisini düşmanlaştırdığı suçlamasında da bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya uçarken aniden rahatsızlanmış ve uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Burada tedavi altına alınan Navalni, 22 Ağustos'ta tedavisinin devamı için Almanya'ya getirilmişti. Haftalarca suni komada tutulan Navalni'nin Almanya'da yapılan tahliller sonrası Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği anlaşılmıştı. Bu zehirli maddenin 1970'li yıllarda dönemin Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından geliştirildiği biliniyor.

Navalni, Eylül ayında Berlin'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Rusya ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en büyük siyasi rakiplerinden Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili suçlamaları reddediyor.

dpa,AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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