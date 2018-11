Putin’le bir kritik Suriye buluşması daha

"Kırılgan" İdlib mutabakatı

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Suriye uzmanı Oytun Orhan, bu kez TürkAkımı vesilesiyle buluşacak olan Putin ile Erdoğan’ın İdlib mutabakatının üstünden geçerken, birbirlerinden beklentilerini açıkça dile getireceklerini öngörüyor.

Orhan, "Rusya, Türkiye’ye zaman tanıdığını bir önceki zirvede hissettirmiş olsa da, Heyeti Tahrir Şam’ın –HTŞ- İdlib’den çekilmesini tamamlamadığını Erdoğan’a hatırlatacaktır" diyor. Orhan’a göre Erdoğan da, Suriye rejimi ve İranlı milislerin İdlib’e dönük bombardımanını durdurması için Rusya’nın daha baskın davranmasını isteyecek, Putin de Erdoğan’a "Siz de HTŞ’ye baskınızı artırın, İdlib’den bir an önce çekilsin" çıkışında bulunacak. Orhan, "Sahada ciddi gerilim var ancak Türkiye de, Rusya da halen sorunu çözmek için uğraşıyor. Erdoğan da, Putin de ev ödevlerini karşılıklı olarak İstanbul’da bir kez daha gözden geçirecektir" yorumu yapıyor.

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Kerim Has ise İdlib mutabakatının kırılganlığına dikkat çekiyor. Has, 2018 sonuna kadar Ankara’nın silahlı gruplar üzerindeki etkisini kullanarak Suriye'de M4 ve M5 otoyollarını rejimin kullanımına açma gibi bir taahhüdü olduğunu da hatırlatıyor. Has "Ankara, Suriye’de Rusya’yla işbirliğini Fırat’ın doğusuna taşımak da istiyor ancak bunun İdlib’teki gelişmelerle yakından ilgisi olacağı görülüyor" diyor.