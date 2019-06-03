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Pütürge'de, 2 kişinin öldüğü mahallede muhtarlık seçimi tekrarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 01:34 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş'ın öldüğü Bölünmez Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi tekrarlandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş'ın öldüğü Bölünmez Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi tekrarlandı.

Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, iddiaya göre, oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişiler ile sandık görevlisi SP üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve başka kişilerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş'ın cenazeleri, toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bölünmez Mahallesi'nde oturan seçmenler, silahlı kavga nedeniyle muhtarlık seçiminde oy kullanamadı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından sayıma başlanılan sandıktan muhtar için oy çıkmayınca İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlık seçiminin yeniden yapılmasına karar verildi. Pütürge Bölünmez Mahallesi'nde seçimde ise kurulan bir sandıkta 133 seçmenden 70'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde Hacı Bayram Aktaş, 70 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.

Ayrıca, Pütürge'nin Arınlı Mahallesi'nde ise yapılan muhtarlık seçiminde 105 seçmenden 65'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde oyların tamamını alan İbrahim Ayaydın, resmi olmayan sonuçlara göre, mahalle muhtarı seçildi.

Darende ilçesinde bin 232 kayıtlı seçmenin bulunduğu Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde ise Ömer Sağlam ve Hulusi Şahin muhtar adayı oldu. Seçmenler, Aşağı Ulupınar İlkokulu ve Ortaokulu'nda kurulan 5 sandıkta oylarını kullandı. Ömer Sağlam 613 oy, Hulusi Şahin ise 352 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, muhtarlığı Ömer Sağlam kazandı.

Merkez ilçe Yeşilyurt'un Öncü Mahallesi'nde de yenilenen muhtarlık seçimine tek adayla gidildi. Aday Basri Yener, 101 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı.

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