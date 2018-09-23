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Pütürge'de 3.2 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde olan Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PÜTÜRGE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde olan Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bu sabah saat 09.37'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde, merkez üssü Pütürge olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

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