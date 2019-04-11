"PYD, Menbiç'te etnik çatışmayı teşvik etmeye çalışıyor"

Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritası çerçevesinde, Azez'de ilçenin geleceği için çalışmalar yapan Münbiç Siyasi Komitesinin eski başkanı Nifi, "Bölgedeki istikrarı sağlamanın yolu uluslararası aktörler ve kamuoyunun gönüllü davranmasından geçiyor. Aksi halde ülkenin tamamında olacağı gibi Münbiç'te de olası bir barış ve istikrar planı mümkün olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Nifi, Münbiç'in halihazırda terör örgütünün gölgesinde, sosyal ve ekonomik açıdan durgun bir hayata sahip olduğunu ifade etti.

SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Murat Aslan'ın moderatörlük yaptığı panele, merkezi Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bulunan Münbiç Siyasi Komitesinin eski Başkanı Hasan Nifi ve Münbiç İstikrar Komitesi Başkanı Munzer Sallal konuşmacı olarak katıldı

DEAŞ'ın ilçeden çıkarılmasıyla işgal düzenini kuran YPG/PKK'nın toplumda depresyona neden olduğunu ifade eden Nifi, "Şehirle ilgili her kararı onlar almaya başladı ve şu anda bu asıl problem." diye konuştu.

Nifi, Münbiç'te Arap, Türkmen, Kürt ve Ermenilerin bir arada yaşadığını ve tarih boyunca aralarında herhangi bir çatışma olmadığını vurgulayarak, "Kürtlerle bir sorunumuz olmamasına rağmen PYD, Münbiç'te etnik çatışmayı teşvik etmeye çalışıyor. PYD Kürtleri temsil etmiyor ve şehirdeki bir arada yaşama kültürünü tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Her türlü katkıya açığız"

Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritası çerçevesinde, Azez'de ilçenin geleceği için çalışmalar yapan Sallal, "Münbiç'teki geçiş sürecinde ABD ve Türkiye’nin ciddi yardımlarına ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Sallal, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'ten kaçmak zorunda kalan sivillerin memleketlerine dönemediğini vurgulayarak, "Münbiç'te geçiş süreci ve kalıcı barış için çözüm arıyoruz. Bu açıdan İstikrar Komitesi her türlü katkıya açıktır." diye konuştu.