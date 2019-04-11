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"PYD, Menbiç'te etnik çatışmayı teşvik etmeye çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

SETA'daki "Münbiç: İstikrar Arayışı" panelinde konuşan Azez merkezli Münbiç Siyasi Komitesi eski Başkanı Hasan Nifi: - "Kürtlerle bir sorunumuz olmamasına rağmen PYD, Münbiç'te etnik çatışmayı teşvik etmeye çalışıyor. PYD Kürtleri temsil etmiyor ve şehirdeki bir arada yaşama kültürünü tehdit ediyor" - Azez'deki Münbiç İstikrar Komitesi Başkanı Munzer Sallal: -"Münbiç'te geçiş süreci ve kalıcı barış için çözüm arıyoruz. Bu açıdan İstikrar Komitesi her türlü katkıya açıktır"

Suriye'nin Azez ilçesinde kurulan "Münbiç Siyasi Komitesinin" eski Başkanı Hasan Nifi, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçede etnik çatışmayı teşvik etmeye çalıştığını söyledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) "Münbiç: İstikrar Arayışı" paneli düzenlendi.

SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Murat Aslan'ın moderatörlük yaptığı panele, merkezi Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bulunan Münbiç Siyasi Komitesinin eski Başkanı Hasan Nifi ve Münbiç İstikrar Komitesi Başkanı Munzer Sallal konuşmacı olarak katıldı

Hasan Nifi, Münbiç'in halihazırda terör örgütünün gölgesinde, sosyal ve ekonomik açıdan durgun bir hayata sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritası çerçevesinde, Azez'de ilçenin geleceği için çalışmalar yapan Münbiç Siyasi Komitesinin eski başkanı Nifi, "Bölgedeki istikrarı sağlamanın yolu uluslararası aktörler ve kamuoyunun gönüllü davranmasından geçiyor. Aksi halde ülkenin tamamında olacağı gibi Münbiç'te de olası bir barış ve istikrar planı mümkün olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ın ilçeden çıkarılmasıyla işgal düzenini kuran YPG/PKK'nın toplumda depresyona neden olduğunu ifade eden Nifi, "Şehirle ilgili her kararı onlar almaya başladı ve şu anda bu asıl problem." diye konuştu.

Nifi, Münbiç'te Arap, Türkmen, Kürt ve Ermenilerin bir arada yaşadığını ve tarih boyunca aralarında herhangi bir çatışma olmadığını vurgulayarak, "Kürtlerle bir sorunumuz olmamasına rağmen PYD, Münbiç'te etnik çatışmayı teşvik etmeye çalışıyor. PYD Kürtleri temsil etmiyor ve şehirdeki bir arada yaşama kültürünü tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Her türlü katkıya açığız"

Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritası çerçevesinde, Azez'de ilçenin geleceği için çalışmalar yapan Sallal, "Münbiç'teki geçiş sürecinde ABD ve Türkiye’nin ciddi yardımlarına ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Sallal, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'ten kaçmak zorunda kalan sivillerin memleketlerine dönemediğini vurgulayarak, "Münbiç'te geçiş süreci ve kalıcı barış için çözüm arıyoruz. Bu açıdan İstikrar Komitesi her türlü katkıya açıktır." diye konuştu.

Şehirde fiziki ve psikolojik atmosferin iyileşmesi için uluslararası camianın desteğinin şart olduğuna değinen Sallal, "Münbiç her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Eğitim, altyapı, güvenlik ve sağlık sistemine ciddi kaynağın ayrılması gerekiyor. Ancak bunların uygulanması için maddi desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. Türkiye ve ABD, 4 Haziran 2018'de ilçeyi işgalden kurtaracak yol haritası üzerinde uzlaşmıştı. ABD, Münbiç'teki YPG/PKK unsurlarının çekileceğini taahhütünü yerine getirmek için henüz adım atmadı.

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Menbiç SETA Suriye

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