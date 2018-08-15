HABER

PYD/PKK 6 yılda 52 Kürt siyasetçiyi katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde elinde tuttuğu bölgelerde 2011-2016 yıllarında kendisine muhalif 52 Kürt siyasetçiyi kaçırıp katletti

ERBİL (AA) - Terör örgütü PYD/PKK, 2011-2016 yıllarında Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Kürt partilerin önde gelen isimlerinden 52 kişiyi katletti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil merkezli Basnews, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki ihlallerine ilişkin Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) tarafından hazırlanan raporu yayınladı.

Raporda, örgütün, ENKS çatısı altında yer alıp kendisine muhalif olan Kürt siyasileri kaçırıp uzun bir müddet zindanlarda tuttuktan sonra öldürdüğü ifade edildi.

Örgütün Kürt siyasetçilere yönelik infaz dalgasının, Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde başladığı, 2011 yılında bağımsız siyasetçi ve aktivist Meşal Temo'nun hedef alındığı kaydedildi.

Suriye'nin kuzeyinde elinde tuttuğu bölgelerde PKK/PYD'nin şimdiye kadar 52 siyasetçiyi katlettiği, son olarak Aralık 2016'da Abdo Muhammed Habeş'in infaz edildiği aktarıldı.

- 35 ENKS üyesi hâlâ zindanlarda

Raporda, açıklamalarına yer verilen ENKS çatısı altındaki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) Üyesi Kave Azizi, "35 üst düzey siyasetçi hâlâ zindanlarda alıkonulmaya devam ediyor. PYD tarafından 20 büromuz yakıldı. Bazı büroların 4 defa yakıldığı da oldu." dedi.

ENKS Üyesi Şervan Hacı ise, PYD/PKK'nın IKBY'de Suriyeli Peşmergeler olarak görev yapan ailelere, çocuklarının Suriye'ye dönmemesi ve Peşmerge saflarını bırakmaması halinde bir hafta içinde Suriye'yi terk etmeleri tehdidinde bulunduğunu söyledi.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Otostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdilerOtostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdiler
TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı varTBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ENKS ırak Suriye

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Ataşehir'de plazada yangın!

Ataşehir'de plazada yangın!

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.