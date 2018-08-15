PYD/PKK 6 yılda 52 Kürt siyasetçiyi katletti

ERBİL (AA) - Terör örgütü PYD/PKK, 2011-2016 yıllarında Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Kürt partilerin önde gelen isimlerinden 52 kişiyi katletti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil merkezli Basnews, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki ihlallerine ilişkin Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) tarafından hazırlanan raporu yayınladı.
Raporda, örgütün, ENKS çatısı altında yer alıp kendisine muhalif olan Kürt siyasileri kaçırıp uzun bir müddet zindanlarda tuttuktan sonra öldürdüğü ifade edildi.
Örgütün Kürt siyasetçilere yönelik infaz dalgasının, Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde başladığı, 2011 yılında bağımsız siyasetçi ve aktivist Meşal Temo'nun hedef alındığı kaydedildi.
Suriye'nin kuzeyinde elinde tuttuğu bölgelerde PKK/PYD'nin şimdiye kadar 52 siyasetçiyi katlettiği, son olarak Aralık 2016'da Abdo Muhammed Habeş'in infaz edildiği aktarıldı.
- 35 ENKS üyesi hâlâ zindanlarda
Raporda, açıklamalarına yer verilen ENKS çatısı altındaki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) Üyesi Kave Azizi, "35 üst düzey siyasetçi hâlâ zindanlarda alıkonulmaya devam ediyor. PYD tarafından 20 büromuz yakıldı. Bazı büroların 4 defa yakıldığı da oldu." dedi.
ENKS Üyesi Şervan Hacı ise, PYD/PKK'nın IKBY'de Suriyeli Peşmergeler olarak görev yapan ailelere, çocuklarının Suriye'ye dönmemesi ve Peşmerge saflarını bırakmaması halinde bir hafta içinde Suriye'yi terk etmeleri tehdidinde bulunduğunu söyledi.
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