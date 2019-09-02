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PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın ofislerini kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait bir kanalın ofislerini kapattı

ERBİL (AA) - Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait bir kanalın ofislerini kapattığı bildirildi.

Ofisleri kapatılan "Kurdistan 24"ten yapılan yazılı açıklamada, bu uygulamanın basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu belirtildi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye yakınlığıyla bilinen kanalın açıklamasında, PYD/PKK'nın bazı yöneticileri tarafından bir aydan uzun süredir gerekçe gösterilmeksizin ofislerinin çalışma izninin de dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki yönetim (PYD/PKK) tarafından çalışmalarımızın engellenmesi, basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu gibi yönetim şekli, birey özgürlüğü ile medya ve siyaset çalışmaları açısından korkunç ve kötü bir işarettir."

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PYD/PKK Suriye'nin kuzeyi

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