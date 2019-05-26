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"PYD'ye, YPG'ye yapılacak harekattan asla vazgeçilmemeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 22:26 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Suriye'nin kuzeydoğusuna, PYD'ye, YPG'ye yapılacak harekattan asla vazgeçilmemeli"

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'nin kuzeydoğusuna PYD'ye, YPG'ye yapılacak harekattan asla vazgeçilmemeli." dedi.

Destici, Sivas'ta partisinin İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen Birlik İftarı programında, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde kurulan iftar sofrasına katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere şifa dileyen Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun terörle mücadele konusunda iki şeyin mutlaka yapılması gerektiğini söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmesi. Yani, dağdaki, ovadaki, şehirdeki ve belediyedekiyle de meclistekiyle de hepsiyle mücadele edilmeli. Elhamdülillah son 4 yıldır mücadele bu şekilde veriliyor ve başarı da elde ediliyor. İkinci bir şey daha söylüyor, o da şuydu; terörle müzakere edilerek sonuç alınmaz, ancak mücadele edilerek sonuç alınır. Onun için Apo'nun avukatlarıyla tekrar görüşmenin terörle mücadeleye bir faydası yok. Bundan vazgeçilmelidir."

Sınıra yakın bölgelerde önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Destici, "Bunlardan bir tanesi Akdeniz havzasındaki gelişmeler, bir tanesi Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK, PYD, YPG varlığı ve bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için S-400 ve F-35 projesi. Türkiye ne pahasına olursa olsun, önündeki bu üç hadiseden asla atacağı adımlardan geri adım atmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, "Suriye'nin kuzeydoğusuna PYD'ye, YPG'ye yapılacak harekattan asla vazgeçilmemeli. İnşallah beklentimiz ve bilgimiz odur ki bayramla birlikte Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat başlayacak. PKK, PYD, YPG hepsi oradan temizlenecek Allah'ın izniyle. Bunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.

S-400 füze savunma sistemi konusunda da Destici, şunları söyledi:

"S-400 füze projesinden asla vazgeçemeyiz çünkü bu, Türkiye'nin hava güvenliğinin bir yerde Allah'ın izniyle garantisi olacak bir proje. Onun için ne ABD ne NATO ne Batı'nın bu konudaki tehditlerine pabuç bırakmamalıyız. S-400'leri alacağız, F-35'in de proje ortağıyız. O hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda gidişat bu yönde, inşallah bu gidişat bozulmaz."

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